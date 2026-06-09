Dal trionfalismo alla realtà, la CNN inchioda Trump sui negoziati con l'Iran: ha detto per 37 volte che l'accordo "è vicino", ma è falso

Dopo oltre cento giorni di tensioni con l’Iran e dichiarazioni roboanti da parte di Donald Trump, è tempo di bilanci. Secondo quanto riportato dalla CNN, in questo lasso di tempo il tycoon ha annunciato ben 37 volte che un accordo con la Guida Suprema Mojtaba Khamenei fosse imminente.

Secondo la prestigiosa emittente americana, il presidente degli Stati Uniti continua a ripetere questa previsione, spesso con toni trionfali, “perché è un illuso, oppure perché cerca di calmare i mercati finanziari, oppure perché pensa di poter far avverare questa sua speranza con la sola forza di volontà”.

Un giudizio netto e tagliente che la CNN documenta ripercorrendo la lunga sequela di dichiarazioni rilasciate sui social network, durante apparizioni pubbliche e nel corso di interviste.

Dal trionfalismo alla realtà, la CNN inchioda Trump sui negoziati con l’Iran: ha dichiarato per 37 volte che l’accordo “è imminente”, ma è stato sempre smentito

Il 7 aprile, ricorda la CNN, Trump ha scritto sul social Truth che l’accordo era “a buon punto”, sostenendo che sarebbero bastate due settimane affinché fosse “finalizzato e perfezionato”. In quell’occasione il presidente degli Stati Uniti dichiarò che “è un onore vedere questo problema di lunga data vicino alla soluzione”. Peccato che quella soluzione, sottolinea la CNN, non sia mai arrivata.

Nonostante ciò, nei due mesi successivi il copione non è cambiato. Trump ha continuato a sostenere che l’intesa fosse ormai vicina e lo ha fatto, appunto, per 37 volte.

Per questo motivo, conclude la CNN in un articolo pubblicato online, “non c’è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile”.