Colombia sotto attacco del crimine organizzato: 24 attentati in poche ore causano almeno 7 morti e 28 feriti.

Un’incredibile ondata di violenza sta sconvolgendo la Colombia. Nel volgere di poche ore, il Paese sudamericano è stato scosso da una serie di 24 attacchi coordinati con bombe e armi da fuoco, che hanno causato almeno sette vittime. Attentati in cui, secondo un rapporto dell’Afp, sono rimaste ferite anche altre 28 persone, alcune delle quali verserebbero in condizioni drammatiche.

I criminali, secondo quanto trapela dai media locali, hanno preso di mira Cali, la terza città per grandezza della Colombia, e diversi centri abitati limitrofi, attaccando posti di polizia, edifici comunali e obiettivi civili. Un’azione che preoccupa proprio perché sembra fare parte di una strategia criminale organizzata e coordinata che ha letteralmente sorpreso le forze dell’ordine colombiane.

Colombia sotto attacco: 24 attentati in poche ore causano almeno 7 morti e 28 feriti

A darne notizia è stato il capo della polizia nazionale, Carlos Fernando Triana, con un post su X, in cui ha spiegato che “gli attentatori, sospettati di appartenere a un gruppo di guerriglieri locali, hanno attaccato usando autobombe, motobombe, colpi di fucile e persino un drone”, causando la morte di “due agenti di polizia e di numerosi cittadini”.

Al momento, le autorità stanno lavorando per capire chi, come e perché abbia lanciato questa offensiva, che sembrerebbe collegata al tentato omicidio, avvenuto pochi giorni fa a Bogotá, del candidato alla presidenza Miguel Uribe, che ancora lotta tra la vita e la morte.

Un’ondata di violenza che preoccupa i cittadini che, secondo quanto riferiscono i media locali, temono il ritorno alle violenze degli anni ’80 e ’90 quando i cartelli della droga, con una sterminata e decennale attività terroristica, avevano seminato morte e distruzione in tutta la Colombia. Un’eventualità che le autorità colombiane vogliono scongiurare “a ogni costo” e che per riuscirci si dicono “pronte a mettere in atto tutte le misure necessarie”.