Come un gatto in tangenziale: trama, cast e dove è stato girato il film

Come un gatto in tangenziale è un film del 2017 con la regia di Riccardo Milani con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

Come un gatto in tangenziale: il film vede la regia di Riccardo Milani, compagno di vita della protagonista Paola Cortellesi. Uscito nel 2017, dopo qualche anno ha avuto anche un sequel, visto il successo del primo film. Come un gatto in tangenziale 2. Ritorno a Coccia di morto, uscito nel 2021

Come un gatto in tangenziale: trama

Il film mette al centro il confronto sociale tra due realtà e famiglie di grado e culture completamenti opposte. Alla fine la sfida e l’obiettivo del regista sarà fare incontrare queste due realtà. Giovanni (Antonio Albanese), intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro di Roma. Monica (Paola Cortellesi), ex cassiera, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive, nel complesso Bastogi di Roma. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli, Agnese di lui (Alice Maselli) e Alessio di lei (Simone De Bianchi), non avessero intrecciato una relazione sentimentale.

Come un gatto in tangenziale: cast

I protagonisti principali del film sono senza dubbio Antonio Albanese e Paola Cortellesi, ma il ricco cast vede in scena anche Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Mariano Rigillo, Sarah Felberbaum e i giovani Simone de Bianchi e Alice Maselli. Nei panni di sé stessa, fa un’apparizione Franca Leosini.

Dove è stato girato il film

Il film è stato girato per quasi la totalità delle sue scena a Roma, tra centro e periferia, con alcune scene girate a Bruxelles e sulle spiagge, in particolare, nei pressi della foce del Tevere e a Capalbio. La commedia si apre con una lunga scena girata in piazza San Silvestro. La scena successiva inquadra l’auto di Giovanni in movimento dietro all’autobus sul quale sono saliti i ragazzi e si riconosce via del Corso e poco dopo via Mattia Battistini.

Inoltre, i luoghi che vengono citati esistono davvero nella realtà come il quartiere Bastogi nella periferia di Roma e la spiaggia detta Coccia di Morto, che confina con la pista più esterna dell’aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci

L’inseguimento dell’auto, alla quale si affianca anche quella di Monica (Paola Cortellesi) con effetti devastanti, si conclude davanti al complesso immobiliare Bastogi, sei palazzine dal 1989 in parte di case popolari e in parte occupate tra Torrevecchia e Quartaccio, nel quadrante ovest di Roma. Agnese con il papà vivono in Centro, in un lussuoso appartamento di piazza Santa Caterina della Rota, a due passi da Palazzo Farnese occupato dall’Ambasciata di Francia.

Tra le location che figurano nel film è possibile riconoscere piazza Cavour con i giardini ristrutturati e, nella scena finale, addobbati per le feste natalizie. Una scena esilarante è girata anche in piazza Colonna, davanti a palazzo Chigi. Infine, “Coccia di Morto”, la spiaggia scelta dalla produzione e dal regista, non è quella davanti alle piste dell’aeroporto di Fiumicino ma quella dell’Idroscalo di Ostia, esattamente nel tratto terminale di via degli Aliscafi.

