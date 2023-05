Concerto 1° maggio a Roma: orario di inizio e fine, scaletta, cantanti, conduttori, dove vedere in tv l’evento musicale

Concerto 1° maggio a Roma: tutto pronto per l’evento musicale che nel primo pomeriggio presenterà i primi artisti che si alterneranno sul palco della Capitale. L’appuntamento è giunto alla sua 33esime edizione con la promozione dei sindacati nel giorno della Festa dei Lavoratori.

Concerto 1° maggio a Roma: orario di inizio e fine

Il 1° maggio è la Festa dei Lavoratori ma anche il giorno del famoso concertone di Roma, giunto alla sua 33esima edizione. L’inizio dell’evento musicale è previsto per le ore 15 e saranno circa 9 ore di musica sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. L’evento è stato promosso dai sindacati Cgil Cisl e Uil con il seguente slogan: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Tutte le info sia di viabilità sia utili alla riuscita dell’evento si possono trovare sul sito www.primomaggio.net e alla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

La scaletta, cantanti e conduttori

Alla conduzione del concertone per il sesto anno consecutivo c’è l’attrice Ambra Angiolini e la suo fianco la spalla già di Fiorello a Viva Rai2, Fabrizio Biggio, comico ed attore. Sul palco romano si partirà con l’opening act di Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro. Poi Lazza, Coma Cose, Geolier ed Emma si alterneranno sul palco a Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete e Mr. Rain. Piero Pelù canterà con Alborosie. Spazio anche a Matteo Paolillo, volto della serie Tv Mare Fuori, oltre che interprete della colonna sonora. Nell’occasione, presenterà il suo nuovo singolo. Si continua con Johnson Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle e Levante. E ancora Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse the Lizia e Fulminacci. Sul palco saliranno inoltre Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke e l’Orchestraccia. Infine, Epoque, Ginevra, Serendipity e Paolo Benvegnù.

Nella prima parte del Concertone si esibiranno anche i vincitori di 1MNEXT, il Contest del Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti. Su più di mille iscritti, la giuria di qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli di Warner Music Italy, Irma Ciccarelli di Rockol, Lucia Stacchiotti di iCompany ed Enrico Capuano, cantautore), ha scelto Etta, Maninni e Still Charles. Mentre come artista internazionale ci sarà la giovane cantautrice norvegese Aurora. Infine, a sorpresa ci sarà anche Ligabue che presenterà il suo nuovo singolo Riderai.

Dove vedere in tv l’evento musicale

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali). L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. Si potrà ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone (disponibile anche in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat).