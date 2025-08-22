Con la fine delle ferie e la ripresa delle attività lavorative, il controesodo di fine estate si prepara a movimentare la rete stradale italiana. L’Anas stima 12 milioni e 255mila spostamenti di autoveicoli in questo weekend, con flussi particolarmente intensi verso le città del Centro-Nord.

“Gli italiani si avviano a tornare a casa dalle vacanze per riprendere la propria quotidianità – ha ricordato l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme –. Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale”.

Le direttrici più interessate dal traffico

Il traffico sarà sostenuto lungo le principali dorsali in direzione nord: Adriatica, Tirrenica e Jonica, ma anche verso i valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia.

Tra le arterie più critiche segnalate da Anas:

la A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania, Basilicata e Calabria);

le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria;

le autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo;

la statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna;

la statale 148 “Pontina” e la SS7 “Appia” nel Lazio, collegamenti strategici tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;

l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che collega il Nord Est con il Centro Italia;

le grandi direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana, Liguria) e SS16 Adriatica (da Puglia a Veneto).

Al Nord attenzione ai raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, alla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, alla SS45 di Val Trebbia in Liguria, alla SS26 della Valle d’Aosta, alla SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e alla SS51 di Alemagna in Veneto.

Bollino rosso e divieti per i mezzi pesanti

Secondo Viabilità Italia, il traffico sarà da bollino rosso nelle ore di punta del pomeriggio di venerdì 22, nella mattinata di sabato 23 e per tutta la giornata di domenica 24 agosto.

Per agevolare la circolazione, è previsto il divieto di transito dei mezzi pesanti sabato 23 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 24 agosto dalle 7 alle 22.

I numeri dell’estate 2025

Dal 25 luglio, data di avvio dell’esodo estivo, Anas ha già registrato 203 milioni di spostamenti. Una mobilità diffusa non solo nei weekend: due viaggi su tre avvengono nei giorni feriali, con partenze “intelligenti” che hanno contribuito a ridurre le congestioni.

Cantieri ridotti per favorire il rientro

Per gestire l’aumento dei flussi, Anas ha potenziato l’impegno del personale e ridotto la presenza dei cantieri: fino all’8 settembre saranno sospesi 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli attivi sulla rete.