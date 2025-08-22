Con la fine delle ferie e la ripresa delle attività lavorative, il controesodo di fine estate si prepara a movimentare la rete stradale italiana. L’Anas stima 12 milioni e 255mila spostamenti di autoveicoli in questo weekend, con flussi particolarmente intensi verso le città del Centro-Nord.
“Gli italiani si avviano a tornare a casa dalle vacanze per riprendere la propria quotidianità – ha ricordato l’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme –. Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale”.
Le direttrici più interessate dal traffico
Il traffico sarà sostenuto lungo le principali dorsali in direzione nord: Adriatica, Tirrenica e Jonica, ma anche verso i valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia.
Tra le arterie più critiche segnalate da Anas:
- la A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania, Basilicata e Calabria);
- le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria;
- le autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo;
- la statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna;
- la statale 148 “Pontina” e la SS7 “Appia” nel Lazio, collegamenti strategici tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;
- l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che collega il Nord Est con il Centro Italia;
- le grandi direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana, Liguria) e SS16 Adriatica (da Puglia a Veneto).
Al Nord attenzione ai raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, alla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, alla SS45 di Val Trebbia in Liguria, alla SS26 della Valle d’Aosta, alla SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e alla SS51 di Alemagna in Veneto.
Bollino rosso e divieti per i mezzi pesanti
Secondo Viabilità Italia, il traffico sarà da bollino rosso nelle ore di punta del pomeriggio di venerdì 22, nella mattinata di sabato 23 e per tutta la giornata di domenica 24 agosto.
Per agevolare la circolazione, è previsto il divieto di transito dei mezzi pesanti sabato 23 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 24 agosto dalle 7 alle 22.
I numeri dell’estate 2025
Dal 25 luglio, data di avvio dell’esodo estivo, Anas ha già registrato 203 milioni di spostamenti. Una mobilità diffusa non solo nei weekend: due viaggi su tre avvengono nei giorni feriali, con partenze “intelligenti” che hanno contribuito a ridurre le congestioni.
Cantieri ridotti per favorire il rientro
Per gestire l’aumento dei flussi, Anas ha potenziato l’impegno del personale e ridotto la presenza dei cantieri: fino all’8 settembre saranno sospesi 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli attivi sulla rete.