Contromano, film: trama, cast, ambientazione e location con Antonio Albanese

Contromano, film: Antonio Albanese è il regista ma anche il protagonista e porta al centro del suo lavoro cinematografico il tema dell’immigrazione. Tuttavia, i tono sono quelli della commedia che alleggeriscono il registro.

Contromano, film: trama

Contromano è un film che vede la regia di Antonio Albanese che per l’occasione è anche il protagonista. Si tratta di una commedia ma ha al centro il delicato tema dell’immigrazioni affrontato con toni leggeri. La trama racconta le vicende di Mario Cavallaro la cui vita è divisa tra la merceria ereditata dalla famiglia e la coltivazione dell’orto casalingo. Un giorno il bar che è solito frequentare viene rilevato da un egiziano. L’episodio lo turba ma non è tutto: il senegalese Oba, un venditore ambulante di calze, inizia a stazionare davanti alla sua merceria. L’attività comincia a perdere qualche cliente e Mario viene illuminato da un’idea assurda: prendere di peso Oba e condurlo personalmente in Senegal. Il ragazzo acconsente, ma ad una condizione: che venga accompagnato anche da Dalida, sua sorella. Quando Mario vede la donna si innamora all’istante, ma c’è un inconveniente di base: Dalida è in realtà la fidanzata di Oba, non sua sorella.

Contromano, film: cast

I protagonisti principali sono Mario e Oba interpretati rispettivamente da Antonio Albanese e Alex Fondja. Da segnalare anche Aude Legastelois nel ruolo di Dalida. Di seguito ecco il cast completo:

Antonio Albanese : Mario

: Mario Alex Fondja : Oba

: Oba Aude Legastelois : Dalida

: Dalida Daniela Piperno : Gisella

: Gisella David Anzalone : Umberto

: Umberto Lorenza Indovina : Compagna proprietario Porche

: Compagna proprietario Porche Luigi Campisi : Lavorante bar Guido

: Lavorante bar Guido Massimo Cavallaro : Proprietario Porche

: Proprietario Porche Federigo Ceci : Maresciallo CC

: Maresciallo CC Simone Contin : Venditore africano

: Venditore africano Anis Gharbi : Khaled

: Khaled Carlotta Lo Greco : Receptionist Hotel

: Receptionist Hotel Claude Jan : Fratello Umberto

: Fratello Umberto Alla Krasovitzkaya : Irina

: Irina Ismaila Mbaye : Musicista matrimonio

: Musicista matrimonio Valentina Pace : Cognata Umberto

: Cognata Umberto Claudio Piano : Impiegato banca

: Impiegato banca Antonio Provasio : Guido

: Guido Giorgio Romanelli : Appuntato

: Appuntato Morena Salvino : Cliente

: Cliente Guendalina Tavassi : Luna

: Luna Bruno Verdirosi: Automobilista

Ambientazione e location

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Milano e zone limitrofe nel territorio della Lombardia. Poi tappa anche in Marocco negli uliveti di Marrakech. Poi è la volta di Sperlonga, Orbetello del Diving Santa Liberata, Porto Ercole, Fondi e Terracina. A sud un altro sito toccato è il Porto di Napoli.

