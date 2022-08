Jova Beach Party a Vasto: programma, orari, ospiti, scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Jova Beach Party a Vasto il 19 e il 20 agosto. L’artista continua il suo tour sulle spiagge italiane e non si ferma nonostante le polemiche degli ambientalisti continuano. Ecco il programma e tutte le info del concerto.

Jova Beach Party a Vasto: programma, ospiti ed orari

Lorenzo Jovanotti continua il suo tour con il Jova Beach Party e il 19 e 20 agosto è di scena a a Vasto. Nonostante tutte le polemiche ambientaliste che stanno accompagnando il tour, l’artista non si ferma e continua a portare la sua musica sulle spiagge italiane. Jovanotti si esibirà a Vasto Marina, in provincia di Chieti, nelle due serata di quasi fine agosto. “Vasto, sto arrivando da te con la luce negli occhi e la gioia nel cuore”, queste sono state le parole su Instagram dell’artista per presentarsi al pubblico che lo aspetta.

Attese circa 20mila persone per ogni giornata. Il villaggio del Jova Beach Party aprirà alle 14.30, per una serie di concerti, dj set e molto altro. Fino all’appuntamento principale di ciascuna serata, previsto intorno alle 20. Questa prima serata avrà inizio dal pomeriggio con Ackeejuice Rockers, il duo veneto di musica elettronica composto da Ali Selecta & King Pm. Sono ormai ospiti fissi per il Jova e si sono fatti notare fin da subito per essere stati coinvolti in un progetto dal rapper americano Kanye West. Poi ancora si proseguirà con un disk joker, il milanese Albi Scotti, che consegnerà il pubblico prima al Bnkr44, gruppo musicale fiorentino formatosi tre anni fa, e poi al travolgente ritmo africano riprodotto dai Guiss Guiss Bou Bess. Inoltre, si parla della presenza di Gianni Morandi (ospite fisso), ma anche di Salmo, nelle vicinanze con il suo concerto, di Boomdabash e di Takagi & Ketra gruppo di origine vastese.

La scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Gli ultimi biglietti sono disponibili sulla pagina dell’evento presente su TicketOne al costo di 125 euro. Saranno disponibili, inoltre, dei bus-navetta gratuiti presso la stazione FS di Vasto-San Salvo. Di seguito la lista delle canzoni che dovrebbe portare sul palco abruzzese l’artista: