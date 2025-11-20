La corsa dei carburanti non accenna a fermarsi. Sulla rete nazionale, nelle ultime ore, i listini hanno registrato nuovi scatti verso l’alto, con la benzina self che ha toccato quota 1,73 euro al litro e il diesel che ha superato la soglia psicologica di 1,70 euro, livello che non si vedeva da marzo. Un rialzo che arriva nonostante la frenata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, segno che il mercato interno sta rispondendo con una certa lentezza alle spinte al ribasso.

Gli interventi dei principali operatori hanno contribuito a ritoccare ancora i prezzi. IP ha aumentato di un centesimo i listini raccomandati sia della benzina sia del gasolio, mentre Tamoil ha ritoccato il diesel di un ulteriore centesimo. Secondo le rilevazioni elaborate dalla Staffetta Quotidiana su circa 18mila impianti, i valori medi parlano chiaro: benzina self a 1,730 euro al litro e diesel self a 1,700 euro, con le “pompe bianche” che restano leggermente più basse ma non abbastanza da invertire il trend.

Il quadro è confermato anche da Quotidiano Energia, che segnala un prezzo medio della benzina self a 1,734 euro al litro e un diesel self ormai stabilmente sopra quota 1,70. In alcuni distributori, il gasolio risulta addirittura più caro della verde, una situazione ribaltata che negli ultimi anni si è affacciata solo nei periodi di forte scompenso del mercato.

Sul servito, le cifre continuano a essere più alte: 1,874 euro al litro per la benzina e 1,842 per il diesel. Stabili invece Gpl e metano, che non registrano variazioni significative nell’ultima rilevazione. Sulle autostrade, come sempre, i prezzi restano più elevati: per la benzina self si sale fino a 1,826 euro, mentre per il diesel si arriva a 1,793.