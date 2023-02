Cospito continua lo sciopero della fame

“Alfredo è sempre più magro, ha perso 45 chili. La situazione si sta estremamente complicando e si sta andando oltre la soglia critica. È assolutamente determinato ad andare avanti ma è consapevole che ciò porterà a delle conseguenze irreparabili”. È quanto ha riferito l’avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo avere incontrato Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis, nel carcere di Opera.

L’anarchico Alfredo Cospito continua a protestare contro il 41 bis. Il suo legale: “È sempre più magro, ha perso 45 chili”

Cospito, ha aggiunto il suo legale oltre a non accettare cibo “continua a non prendere integratori”. “Mi hanno sequestrato i libri che mi ero portato dal carcere di Sassari – ha detto Cospito al difensore – e pure dei foglietti di bloc notes da mandare alle autorità che possono vigilare contro la tortura e i trattamenti inumani”.

“È accaduto un fatto molto singolare – ha raccontato ancora l’avvocato Rossi Albertini -: Alfredo Cospito aveva predisposto uno scritto da inviare alle autorità che possono riceverli per vigilare contro la tortura, contro i trattamenti inumani e degradanti. Questo foglio contenuto in un block notes gli è stato sottratto, trattenuto, sequestrato da parte del nuovo istituto di Opera. Gli hanno, inoltre, sottratto i libri che provenivano dal carcere di Bancali e quindi non ha più niente da leggere e tanto meno da scrivere”.

Cospito, ha riferito ancora il suo legale dopo aver incontrato l’anarchico nel carcere di Opera, è in un “gruppo di ‘socialità’ composto da tre persone con grandi problemi di salute e quindi è sostanzialmente da solo, 24 ore su 24 relegato all’interno della cella”.

Intanto si è appreso oggi che il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, ha inviato al ministero della Giustizia il parere sul caso Cospito. Nei giorni scorsi lo stesso avvocato Rossi Albertini aveva presentato istanza di revoca del provvedimento. Nulla è trapelato sul contenuto del parere.

Domani l’anarchico riceverà nel carcere di Opera la visita di Ilaria Cucchi

Domani alle 12 la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, effettuerà una visita ispettiva presso la casa di reclusione di Opera. La visita – informa una nota – “ha l’obiettivo di verificare le condizioni di salute di Alfredo Cospito”. Il carcere di Opera, ricorda ancora la nota Avs, “è la più grande delle 208 carceri italiane ed è uno degli istituti più importanti e sorvegliati di tutto il continente europeo”. “A Opera – aggiungono da Alleanza Verdi e Sinistra – vengono applicati tutti i regimi e circuiti carcerari speciali esistenti oggi in Italia: 41-bis, Eiv (elevato indice di vigilanza), As (alta sicurezza)”.

