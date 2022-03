Cristian Dondi chi è? Biografia, altezza, peso e figli

Chi è Cristian Dondi, il film-maker e operatore di documentari che partecipa a Pechino Express 2022 come concorrente nella squadra “Gli Indipendenti”, insieme all’amico Bugo.

Cristian Dondi chi è? Biografia, età, altezza e peso

Cristian Dondi è nato nel 1976 e, dopo il servizio militare, ha costituito una band per la quale ha scritto e suonato le prime canzoni. In questo contesto, quindi, sono nati i Quaxo: gruppo musicale in cui Dondi suonava la batteria, Guido Pellò il basso mentre, alla voce, c’era Christian Bugatti, in arte Bugo. L’amicizia tra il film-maker e il cantante è nata durante l’adolescenza e non si è mai più interrotta. Per questo motivo, nel 2022, hanno deciso di partecipare insieme a Pechino Express, formando la squadra “Gli indipendenti”.

Dopo lo scioglimento dei Quaxo nel 1996, Dondi ha intrapreso una carriera nel settore dell’audiovisivo. La sua formazione nel settore è avvenuta a Londra, specializzandosi nel campo della produzione. Al momento, infatti, svolge la professione di film-maker freelance, montatore e operatore di documentari, cortometraggi o promo commerciali. Negli anni, ha lavorato con Discovery Channel, Sky, Zegna, MTV, Fondazione Trussardi, Lotto e Replay.

Vita privata, relazioni, figli, Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cristian Dondi è estremamente riservato e non si hanno informazioni circa sue eventuali relazioni sentimentali. Non è noto, infatti, se sia impegnato in una relazione, sposato oppure se sia single. Anche dall’analisi dei suoi canali social non è possibile risalire o dedurre simili informazioni. Allo stesso modo, non si sa se abbia avuto figli sinora.

In relazione ai suoi account sui social network, inoltre, Dondi condivide online esclusivamente scatti che riguardano la sua professione e i progetti lavorativi ai quali si sta dedicando.

Su Instagram, infine, l’ex musicista e film-maker ha scritto la seguente bio: “Mi piacciono gli strumenti musicali, i film in bianco e nero, camminare e perdermi per strade che non conosco”.