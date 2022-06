“DallArenaLucio” in tv: scaletta degli artisti e diretta dall’Arena di Verona

"DallArenaLucio" in tv: l'omaggio al cantautore arriva in prima serata su Rai 1 con un evento speciale e grandi ospiti.

“DallArenaLucio” in tv: scaletta degli artisti

Il “DallaArenaLucio” è l’evento che si è tenuto all’Arena di Verona giovedì 2 giugno 2022. Non è stato previsto solo l’evento live ma verrà mandato in onda, registrato, il 3 giugno su Rai 1 alle 21.25 in prima serata. L’evento sarà aperto da Gianni Morandi che alle 20.30 sempre su Rau 1 dopo il Tg1 canterà l’Inno di Mameli.

A condurre la serata ci saranno Carlo Conti affiancato dalla cantante Fiorella Mannoia. Sul palco sono stati previsti duetti e grandi ospiti: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni e Il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Ecco la scaletta con tutti gli artisti: Fiorella Mannoia-Marco Mengoni: Vita – Marco Mengoni: L’anno Che Verrà – Il Volo: Caruso – Gigi D’alessio: Piazza Grande (duetto virtuale con Dalla) – Samuele Bersani: Tu Non Mi Basti Mai – Alessandra Amoroso-Fiorella Mannoia: La Sera Dei Miracoli – Piccolo Coro Dell’antoniano Feat. Pierdavide Carone Iskra Menarini: Attenti Al Lupo – Ron: 4 Marzo 1943 – Giuliano Sangiorgi: Cara – Giuliano Sangiorgi/Fiorella Mannoia: Anna E Marco – Ornella Vanoni (accompagnata al pianoforte da Ron): Chissà Se Lo Sai – Tommaso Paradiso: L’ultima Luna – Noemi: Tutta La Vita – Brunori Sas: Disperato Erotico Stomp – Fiorella Mannoia: Se Io Fossi Un Angelo – Ermal Meta/Fabrizio Moro: Come è profondo il mare – La Rappresentante Di Lista: Balla, Balla, Ballerino – Marco Masini: Futura – Tosca: Latin Lover – Tosca e Ron: La Casa In Riva Al Mare – Francesco Gabbani: Stella Di Mare – Stadio: Grande Figlio Di Puttana – Fiorella Mannoia/Stadio/Ron/Bersani: Canzone

La diretta dall’Arena di Verona

L’evento live che si è tenuto il 2 giugno ha fatto registrare l’Arena di Verona piena e sold out per una serata omaggio al grande cantautore Lucio Dalla. Tanti amici e colleghi dell’artista hanno accettato l’invito come il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più acclamati del cantautore e, la cantante Iskra Menarini, per 25 anni al fianco di Lucio Dalla come corista.