Dalle esondazioni dell’Emilia ai canali di Venezia: escursione in gondola per la von der Leyen

“Venezia è una meraviglia del mondo. Ma questo gioiello del patrimonio europeo è minacciato dal cambiamento climatico. Possiamo agire e preservarlo. Il Nuovo Bauhaus europeo ci sta indicando la strada. Questo è ciò di cui sono qui per discutere alla Biennale”. È quanto ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi in visita a Venezia.

La presidente dell’Esecutivo Ue, al suo arrivo a Venezia, si è concessa un’escursione in gondola accompagnata dal sindaco, Luigi Brugnaro, e dalla la commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira.

Fitta l’agenda degli appuntamento della von der Leyen nella città lagunare dove stamane a preso parte, nella sede dell’Università di Architettura, alla giornata interdisciplinare “Dal pensiero collettivo alle dispute creative”, dialogando dal palco con Lesley Lokko, curatrice della 18/a Mostra internazionale di architettura in corso in Laguna.

Si è tratta di un appuntamento dedicato ai nuovi modi di vivere e di come andare oltre la convinzione che il futuro dell’umanità sia legato a soluzioni già esistenti, di architetture emergenti per la giustizia climatica, di futuro digitale inclusivo, della nozione di beni comuni globali.

Al termine dell’evento von der Leyer si è spostata ai Giardini per visitare alcuni dei padiglioni della Biennale Architettura. Poi un breve tour a piedi che l’ha portata, in particolare, al Padiglione centrale e, significativamente, a quello dell’Ucraina.

