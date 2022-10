Damiano dei Maneskin ha annunciato una malformazione alle corde vocali: le parole del cantante

Damiano dei Maneskin ha fatto un annuncio riguardo le sue corde vocale. Non solo perché rimanendo nel campo degli annunci, sono state rivelate le nuove date e tappe negli stadi che vedranno protagonista la band musicale.

Damiano dei Maneskin ha fatto un annuncio sulle sue corde vocali. Ma non solo perché nelle ultime ore sono state condivise anche le prossime date e tappe negli stadi: allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023. Il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo “The Loneliest” dei Maneskin, che è entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo.