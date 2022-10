Grande Fratello Vip, 17 ottobre: anticipazioni della puntata e nuovi ingressi nella casa

Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5 lunedì 17 ottobre. Molto attesa per una puntata molto ricca. Non mancheranno le sorprese così come le polemiche che sono state le vere protagoniste in queste prime puntate del reality. Inoltre, potrebbero esserci gli ingressi di nuovi concorrenti.

Grande Fratello Vip, 17 ottobre: anticipazioni della puntata

Continua tra le polemiche il Grande Fratello Vip 2022 sempre con la condizione di Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra le anticipazioni ci sono senza dubbio le nomination: Nikita, Antonino e Giaele. Poi, ci sarà un provvedimento nei confronti di un concorrente che si è macchiato di aver detto una bestemmia. Si fa il nome, in rete, di Amaurys Perez.

Sarà interessante capire come finirà la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che sembravano essere molto vicini ma poi la presenza di Antonino Spinalbese ha creato una sorta di triangolo amoroso. Infine, si vocifera la possibile presenza a Cinecittà di Mark Caltagirone.

A Verissimo poi ha parlato ancora l’ex concorrente Sara Manfuso: «Ho pensato che lui avesse un temperamento sopra le righe, ma non pensavo portasse un disagio così profondo. Tutto questo l’ho pensato perché, per accedere a un programma che ti mette a dura prova, c’è tutta una serie di test cui veniamo sottoposti. Ho pensato che lui avesse parlato con gli psicologi di riferimento, non pensavo minimamente che covasse un dolore così forte».

Nuovi ingressi nella casa

Dopo i diversi abbandoni che si sono registrati nelle scorse settimane, potrebbero esserci nuovi ingressi già nella puntata di questa sera. Secondo Dagospia e Casa Pipol, i nuovi personaggi pronti a varcare la porta rossa sarebbero la modella brasiliana Helena Prestes (ex di Spinalbese), Teresa Langella (ex protagonista di Uomini e Donne), Umberto Smaila, il grande ritorno di Patrizia De Blanck e Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati. In rete c’è chi giura che stasera entrerà anche Dayane Mello, la modella che nel 2020 è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip.

