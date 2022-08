Davide Bonolis, chi è il figlio del conduttore Paolo: età, squadra e ruolo del calciatore

Davide Bonolis è il figlio del noto conduttore Paolo e in queste ore è balzata su diverse testate sportive la notizia della firma del ragazzo con il club di calcio della Triestina. Lui come il padre è molto appassionato di calcio così come grande tifoso dell’Inter.

Davide Bonolis, chi è il figlio del conduttore Paolo: età

Davide Bonolis è nato a Roma nel gennaio del 2004 ed è il figlio del conduttore conosciuto Paolo e dell’opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli. Nella sua vita a parte gli studi, la priorità è il calcio. Inoltre, così come il padre anche lui è un tifoso dell’Inter.

Davide ha una famiglia molto ricca: Stefano, Martina, Silvia, Adele. I primi due sono nati dalla relazione di Bonolis Senior con Diane Zoller. Il figlio del conduttore e della Bruganelli ha un ottimo rapporto con tutti i suoi fratelli. Il ragazzo ha un ottimo rapporto soprattutto con Silvia che è affetta da una patologia grave, la cardiopatia, di cui spesso abbiamo sentito parlare il padre Paolo e la mamma Sonia. Lui in passato si è sottoposto a un intervento chirurgico di routine per la rimozione delle tonsille.

Squadra e ruolo del calciatore

Davide è cresciuto nelle giovanili della Roma, con un’esperienza alla Sampdoria. Nato nel 2004, è da poco diciottenne. Alcuni giorni fa Davide e papà Paolo erano stati visti a Trieste perché il figlio ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista proprio con la Triestina, club che milita in Lega Pro. “Ha sposato la causa alabardata per le prossime tre stagioni, aggregandosi alla Primavera“, si legge sul comunicato del club. Davide ha dichiarato di essere “desideroso di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a dimostrare sul campo tutto il suo valore”.

