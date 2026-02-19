C’è un nuovo angolo dedicato all’autentica cucina romana a Milano. Si tratta della nuova osteria di Davidino Marsili, in via Bronzetti, in cui si mischiano tradizione e innovazione per dare vita a un menù sorprendente.

Il proprietario per questa sua nuova sfida ha voluto metterci tutto sé stesso, spiegando che “se metto il mio nome è perché mi prendo la responsabilità di tutto, nel bene e nel male”.

Un impegno concreto e che si vede molto chiaramente perché è Davidino stesso che in prima persona guida il locale, lo tiene in piedi ogni giorno e predispone il menu. Un elenco di piatti che può variare di giorno in giorno visto che se una mattina ha voglia di pasta alla puttanesca, il giorno dopo la trovi in carta. Se la sera prima gli viene in mente un piatto con gli gnocchi, arriva al ristorante con i sacchetti della spesa e nascono gli “gnocchi alla Davidino”: scottati in padella, con burro, puntarelle, alici e pecorino. “La cucina è anche umore – racconta – e mi piace far assaggiare ai clienti quello che piace a me. E se mi viene un’idea alle due di notte, il giorno dopo la provo”.

Classici romani, provocazioni milanesi

Innovazione e tradizione che la fanno da padrone nel menu che potrebbe essere diviso in due parti: i grandi classici e le voglie di Davidino. Coda alla vaccinara, carciofi alla giudia e gli immancabili supplì. Poi la porchetta fritta con crema di cacio e pepe, e perfino i mondeghili “romanizzati”. Un piatto, questo, che riesce a unire Milano e Roma nello stesso piatto.

Non mancano neanche i migliori piatti della cucina romana a partire dalla carbonara, per finire con i saltimbocca e l’abbacchio.

L’oste c’è sia in sala che online

Davidino nel suo locale non si nasconde in cucina, ma gira tra i tavoli, si ferma, parla, e ascolta. Una presenza costante che si ritrova anche online dove il proprietario ha costituito una vera e propria community fatta da oltre cinquantamila follower. Qui racconta la cucina che cambia, i clienti che tornano, e perfino le idee che arrivano alle due di notte.

Quando dal ristorante parte una festa

Proprio da una di queste idee è nata l’iniziativa ‘Diversamente Giovane’. Una festa pensata per chi non ha più vent’anni ma non ha alcuna intenzione di smettere di ballare, annunciata con un video virale. E il riscontro dei clienti non è tardato ad arrivare con un sold out all’Amnesia, poi il giro d’Italia: Milano, Roma, e Bari. Un successo clamoroso che è cresciuto di serata in serata, fino all’ultimo evento a Milano che si è trasformato in una sorta di piccolo Festivalbar dove, sul palco, si sono susseguiti numerosi ospiti tra cui Syria, Mario Fargetta, i Magazzeno, e persino una band di settantenni che hanno allietato la serata con brani degli anni sessanta.

Ora quell’energia vuole portarla anche nel locale di via Bronzetti, con eventi che si terranno ogni lunedì sera con cene a tema, serate per single, e piatti “vintage”. Ma c’è da scommettere che Davidino, malgrado il successo già raggiunto con questa iniziativa, innoverà ancora questa formula per renderla sempre più “unica”.