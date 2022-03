Delia Duran e Alex Belli sono sposati o si sono lasciati? Tutto sulla loro storia d’amore

Delia Duran e Alex Belli sono tornati insieme dopo il GF Vip o si sono lasciati? Tutto sulla loro storia d’amore.

Delia Duran e Alex Belli: tutto sulla loro storia d’amore

La storia tra Delia Duran e Alex Belli e il triangolo con Soleil Sorge sono stati certamente i temi più discussi e avvincenti della sesta edizione del GF Vip. Il rapporto tra Delia Duran e Alex Belli, infatti, è stato messo a dura prova dalla “chimica artistica” che si era creata all’interno della Casa più spiata d’Italia tra l’ex volto di Centovetrine e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. L’amicizia speciale tra i due concorrenti, tuttavia, si era conclusa a metà dicembre, nel momento in cui Belli era stato squalificato per aver abbracciato la compagna. La donna si era recata al reality per annunciare all’uomo la decisione di porre fine alla loro relazione.

Nonostante la decisione dell’attore di salvare il suo rapporto con la modella venezuelana, tuttavia, Delia Duran ha continuato a nutrire dei dubbi sul legame di Alex Belli e Soleil Sorge. Per questo motivo, è entrata nella Casa del GF Vip per vivere nella stessa “bolla” in cui aveva vissuto il compagno. In poco tempo, la modella è riuscita a conquistare i telespettatori ed è stata votata come prima finalista del reality.

Stanno ancora insieme o si sono lasciati dopo il GF Vip?

Nel corso della sua permanenza al GF Vip, che si è conclusa in occasione della finale del 14 marzo 2022 con la vittoria di Jessica Hailè Selassiè, Delia Duran è riuscita ad appianare le sue divergenze con Soleil Sorge. Dopo aver inizialmente deciso di proclamarsi single, inoltre, ha infine deciso di perdonare il compagno Alex Belli ma di voler rimandare la riappacificazione al momento della conclusione del reality Mediaset.

Nel corso della finale, la modella venezuelana ha lasciato lo show classificandosi in quarta posizione e ha riabbracciato Alex Belli. A questo proposito, ha spiegato di aver a lungo riflettuto e aver deciso di voler tornare insieme all’attore.

Commentando la decisione della coppia, il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini ha affermato: “È stata una favola a lieto fine. Il fatto che avete deciso di vivere questo momento davanti a milioni di italiani è stato un grande coraggio. Vi auguriamo buona vita insieme”.

Delia Duran e Alex Belli sono sposati?

In occasione della lunga querelle sul triangolo amoroso nato al GF Vip, Delia Duran e Alex Belli si sono ripetutamente descritti come una coppia sposata. Ha fatto molta scena, ad esempio, la consegna della fede dell’attore alla modella mentre la donna si trovava all’interno della Casa.

In realtà, Delia Duran e Alex Belli non sono realmente sposati in quanto l’ex gieffino è ancora legalmente unito in matrimonio con Katarina Raniakova, non avendo ancora ottenuto il divorzio.

Le nozze tra l’attore e la modella venezuelana con tanto di vestito bianco e scambio delle fedi, quindi, appaiono come gesti puramente simbolici.