Denise Pipitone, test del DNA su una ragazza bosniaca: i genitori sono in attesa dei risultati

Denise Pipitone potrebbe non essere scomparsa per sempre. Importanti novità si aspettano nei prossimi giorni. I genitori in attesa.

Denise Pipitone potrebbe essere ancora viva. La notizia di importanti novità viene lanciata dal programma di Rete 4 Quarto Grado. A quanto pare nei giorni scorsi è stato effettuato un test del DNA su una giovane di origine rom. La notizia è stata lanciata dal programma di Rete 4 Quarto Grado.

Denise Pipitone, test del DNA su una ragazza bosniaca

Potrebbero esserci importanti novità su Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo l’1 settembre 2004 quando aveva solo 4 anni. Infatti, martedì scorso, è stato prelevato il Dna a una ragazza di origini bosniache che attualmente risiede a Roma, nella periferia nord-est. Si tratta di una giovane rom di nome Denisa, in Italia dal 2018, come ha raccontato la trasmissione di Quarto Grado su Rete 4. “Mi hanno fatto vedere la foto di un uomo con sua figlia ma non li conosco. I Carabinieri mi hanno detto che stanno cercando una bambina scomparsa”, ha raccontato Denisa alle telecamere di “Quarto Grado”. Secondo le informazioni circolate, la giovane rom non ha foto della sua infanzia, non conoscerebbe sua madre e neanche suo padre.

I genitori sono in attesa dei risultati

Dopo le ultime notizie uscite, i genitori di Denise attendono di conoscere evoluzioni sulla questione del test. “Siamo stati informati ieri sera per mezzo dei vari messaggi che ci sono pervenuti. Non eravamo a conoscenza di nulla. Rimaniamo in attesa di eventuali notizie concrete, sempre con i piedi a terra. Non possiamo permetterci illusioni dolorose“. Sono state le parole scritte sul loro profilo social Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone.

“Sono fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa. E queste cose non dovrebbero accadere”. Lo dice all’ANSA l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

