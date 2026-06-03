Diseguaglianze da record: cresce il divario tra ricchi e poveri

Crescono le diseguaglianze in Italia: nel 2025 è salito l'indice di Gini che misura le disparità. E i ricchi diventano sempre più ricchi.

La ricchezza delle famiglie italiane aumenta nel 2025. Ma ad aumentare sono soprattutto le diseguaglianze. Perché la ricchezza resta concentrata nelle mani di pochi, come emerge dallo studio pubblicato dalla Banca d’Italia. Nel quarto trimestre del 2025, la ricchezza netta delle famiglie italiane – comprendente quindi anche immobili e attività finanziarie – ammontava a 453mila euro, in aumento rispetto ai 431mila euro per nucleo del 2024.

Il punto critico, però, è che il 10% più ricco delle famiglie detiene il 60,6% della ricchezza netta totale. All’opposto, la metà meno abbiente ne detiene solamente il 7,2%. Peraltro la differenza nella redistribuzione della ricchezza è persino aumentata rispetto al 2024: l’indice di Gini passa infatti dal 71,5 del 2024 al 72,2 del 2025.

Crescono le diseguaglianze: come cambia il portafoglio tra chi è più e meno ricco

La composizione del portafoglio delle famiglie varia in maniera sensibile in base alla ricchezza dei nuclei familiari. Quelli che rientrano nella metà meno abbiente, infatti, vedono il loro portafoglio costituito per il 90% dalle abitazioni (che rappresentano il 73,6%) e dai depositi (un altro 17,5%). Diverso il discorso per le famiglie che si trovano nelle fasce più ricche: in questo caso il portafoglio è maggiormente diversificato, con una quota rilevante di strumenti finanziari diversi dai depositi.

I conti distributivi offrono una rappresentazione dettagliata della distribuzione della ricchezza tra i diversi gruppi della popolazione e consentono di analizzarne l’evoluzione nel tempo. Le statistiche distributive sulla ricchezza delle famiglie italiane, conclude Bankitalia, sono compilate trimestralmente combinando i dati campionari dell’Household Finance and Consumption Survey (HFCS) con gli aggregati di contabilità nazionale.