Domani per sempre di Ermal Meta, da libro a fiction: l’annuncio del cantante

Domani per sempre di Ermal Meta: il primo romanzo pubblicato dal cantante sta ottenendo un grande successo tanto che sarà sviluppata una fiction basata sul libro.

Domani per sempre di Ermal Meta, da libro a fiction

Il 19 maggio 20221 Ermal Meta ha pubblicato il suo primo romanzo: Domani è per sempre. Il libro racconta la storia di un bambino di 7 anni che abita con suo nonno in un posto lontano dalla guerra. La storia vuol far conoscere il regime dittatoriale che ha subìto l’Albania, paese d’origine di Ermal Meta, dal 1945 al 1990. La vita del piccolo di 7 anni cambia quando, insieme a suo nonno, accoglie in casa un soldato con la passione per la musica.

Il romanzo a pochi giorni dalla sua pubblicazioni sta riscuotendo molto successo tanto è che presto verrà sviluppata, addirittura, una fiction.

L’annuncio del cantante

In realtà, l’annuncio è stato svelato da Mara Venier, durante l’ultima puntata di Domenica In e il cantante ha confermato l’indiscrezione in diretta televisiva. La conduttrice commentando il libro ha svelato un particolare: «Sta avendo tanto successo e sono felice per. Ma so che ci sarà anche una fiction da questa storia: avrai successo come scrittore». «E’ stata una sorpresa bellissima, guarda non me l’aspettavo» replica Ermal, sorridendo.

Leggi anche: Pinocchio live action Disney 2022: quando esce, dove vederlo, trailer e cast