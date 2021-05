Il video di una donna di Bari che ha preso a insulti, calci e sputi i passeggeri e il personale di un aereo Ryanair è diventato virale. Il velivolo partiva da Orio al Serio per arrivare a Ibiza.

Insulti, calci e sputi: il video della donna che non vuole mettersi la mascherina sull’aereo

Le riprese sono piuttosto crude con la passeggera che dà in escandescenza, insulta, tira calci. Stufi gli altri passeggeri hanno prima cercato di convincerla, ma poi si sono lasciati andare a loro volta a frasi piuttosto pesanti. “Io ho la testa sulla bocca, cog…a”, qualcuno dice signora bionda e riccia senza mascherina. Poi la scena va avanti. “Evitami, evitami… È venuta a dire a me ‘la distanza’… Come c…o sei salita sull’aereo? Fa pure la gnorri, sta lesbica di m…a”, prosegue la donna che poi rivolge altre offese all’altra passeggera. “Sta mechata di m…a, put…a”, prosegue ancora prima di essere duramente redarguita nuovamente dallo stwart.

“Se non la smetti sono problemi, chiudi la bocca e basta per favore”, le dice l’assistente di volto ma senza alcun risultato. “Quali problemi? Elencameli, quali problemi sono?”, risponde lei. “Siamo in un Paese democratico e io parlo quanto c…o mi pare. Ha offeso lei, sta put…a, tr…a”, si sente dire ancora.

Manca una parte del video, ovvero quella in cui la donna di essere stata ripresa da un ragazzo. E sferra calci al passeggero che ha effettuato il video. Una volta a terra, la donna ha minacciato azioni legali per chiunque abbia diffuso la clip girata a bordo dell’aereo, senza risparmiare ulteriori epiteti poco gentili a chi l’ha invatata a rimettere la mascherina.