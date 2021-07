E anche stavolta Mario Draghi tira dritto e va per la sua strada: ieri (qui la nota) il Consiglio dei ministri ha confermato per il Cda Rai in quota governativa i nomi indicati la settimana scorsa dal titolare del Mef Daniele Franco in accordo con il premier stesso. Sia il nome di Carlo Fuortes come Ad e quello di Marinella Soldi (nella foto) come Presidente hanno però creato non pochi malumori fra i partiti, il primo soprattutto nel centrodestra per la sua vicinanza ad ambienti Pd e l’altra perché non c’è stata condivisione nella scelta del nome.

Oltretutto quest’ultima negli ultimi giorni è stata anche oggetto di polemiche perché lambita nell’inchiesta che ha coinvolto Renzi e Presta per finanziamento illecito. Ma se per il sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma la strada è ormai in discesa – sarà nominato Ad su proposta dell’assemblea degli azionisti Rai, partecipata al 99,56% dal Mef e allo 0,44% dalla Siae, dal consiglio di amministrazione nella sua prima riunione – per il presidente la nomina dopo essere stata approvata dal board aziendale per essere effettiva deve essere confermata dalla commissione parlamentare di Vigilanza, con una maggioranza dei 2/3 dei componenti.

E qui le cose potrebbero complicarsi anche alla luce della richiesta di ieri da parte di FdI, totalmente estromessa dalla partita Rai (leggi l’articolo), indirizzata a Mattarella e Draghi di ritirare il nome della Soldi in favore del loro consigliere uscente in Cda Giampaolo Rossi non confermato nel ruolo fra mille polemiche.