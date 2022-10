A Roma, due turiste belghe sono state travolte e uccise da un’auto pirata. Le vittime sono morte sul colpo: le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Due turiste belghe travolte e uccise da un’auto pirata a Roma: fermato un sospettato

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, due turiste belghe sono state travolte e uccise da un’auto pirata a Roma. Le due ragazze erano scese dalla vettura a bordo della quale stavano viaggiando per prestare soccorso a delle persone rimaste coinvolte in un incidente automobilistico. Le vittime sono state investite in corrispondenza della bretella della A24, all’altezza di Tor Cervara, in direzione Roma.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, le turiste che avevano raggiunto la Capitale da poco sono state investite da un veicolo che sfrecciava ad elevata velocità. A seguito dell’impatto, il pirata della strada non si è fermato per prestare soccorso, dandosi alla fuga.

Nella serata di domenica 9, le forze dell’ordine hanno riferito di aver individuato un sospettato che sarebbe stato individuato e condotto negli uffici per essere interrogato e condurre tutte le verifiche del caso.

Chi erano le vittime? Dinamica dell’incidente

Le due vittime sono state identificate come Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, rispettivamente di 24 e 26 anni. Entrambe originarie di Menen, nelle Fiandre, e impiegate nel settore della ristorazione. Tra le loro ultime storie postate su Instagram e intitolate “Rome”, avevano documentato il viaggio in aereo; la strada verso Ferentino, in provincia di Frosinone; e avevano postato un video ai Musei Vaticani

Le 20enni non sono state le uniche vittime del drammatico sinistro. Mentre le ragazze sono morte sul colpo a seguito dell’impatto, due uomini di 40 e 45 anni sono stati portati in codice rosso in ospedale: il primo è stato indirizzato al Policlinico Umberto I mentre il secondo a Tor Vergata. Una donna, invece, è stata condotta in codice giallo al San Giovanni.

Sull’accaduto, stanno indagando gli uomini della Polizia Stradale.

