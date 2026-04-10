Duemila violazioni in sei mesi, ma la chiamano tregua

A Gaza il cessate il fuoco è in vigore da sei mesi, ma sono state registrate duemila violazioni in sei mesi.

Il cessate il fuoco a Gaza è entrato in vigore il 10 ottobre 2025. Ieri erano esattamente sei mesi. Il documento esiste: venti punti, mediato da Egitto, Qatar e Turchia, sottoscritto da trenta paesi con la firma degli Stati Uniti. Nelle cronache e nelle analisi internazionali, la parola “ceasefire” compare da mesi tra virgolette. Non è una scelta tipografica.

Il Government Media Office di Gaza ha registrato 2.073 violazioni tra il 10 ottobre 2025 e il 18 marzo 2026: 973 bombardamenti, 750 sparatorie contro civili, 87 incursioni in aree residenziali oltre la Yellow Line, 263 demolizioni di proprietà, 50 detenzioni. Nel solo periodo dell’offensiva su Iran — tra il 28 febbraio e l’8 aprile — Israele ha attaccato Gaza in 36 dei 40 giorni. Lo certifica Al Jazeera il 9 aprile. I morti dall’entrata in vigore della tregua ammontano ad almeno 738. Il totale dall’ottobre 2023 ha superato 72.315, secondo il ministero della Salute di Gaza.

L’accordo prevedeva l’ingresso di 23.400 camion di aiuti nel periodo dell’offensiva su Iran. Ne sono entrati 4.999: meno di un quinto. Le evacuazioni mediche pattuite: 7.800. Autorizzate: 625, l’otto per cento. Il 6 aprile le forze israeliane hanno aperto il fuoco su un veicolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’est di Khan Younis, uccidendo il conducente Majdi Aslan, di cinquantaquattro anni. L’OMS ha sospeso le evacuazioni mediche da Gaza verso l’Egitto. L’Integrated Food Security Phase Classification certifica che il 77 per cento della popolazione di Gaza è in stato di insicurezza alimentare acuta.

Il cessate il fuoco, nel testo originale prevedeva che gli aiuti completi fossero inviati immediatamente nella Striscia di Gaza. Questa frase è ancora lì, scritta. Le virgolette nelle fonti internazionali non sono una scelta tipografica.