La Repubblica Democratica del Congo si trova di fronte a un nuovo focolaio di ebola che ha già provocato 15 morti su 28 casi accertati, secondo quanto reso noto dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dal Centro africano per il controllo delle malattie (Africa Cdc).

Il primo caso e le indagini in corso

Il primo contagio individuato riguarda una donna incinta di 34 anni, ricoverata il mese scorso con sintomi compatibili con la malattia, tra cui febbre alta e vomito. Le autorità sanitarie stanno ancora indagando per determinare la fonte dell’esposizione, mentre il tracciamento dei contatti è in pieno svolgimento. L’Oms prevede che i casi possano aumentare nei prossimi giorni, fino all’interruzione della trasmissione del virus.

L’allarme dell’Oms

“Stiamo agendo con determinazione per fermare rapidamente la diffusione del virus e proteggere le comunità”, ha dichiarato il direttore regionale dell’Oms per l’Africa, Mohamed Janabi. L’organizzazione ha sottolineato come la Repubblica Democratica del Congo possa contare su una lunga esperienza nella gestione delle epidemie di ebola e stia lavorando a stretto contatto con le autorità locali per rafforzare le misure di contenimento.

Vaccini e trattamenti disponibili

Il Paese dispone di una scorta di trattamenti specifici e di circa 2.000 dosi di vaccino, che saranno immediatamente impiegate per vaccinare i contatti dei casi confermati e il personale sanitario impegnato in prima linea.