La maggioranza nelle strade si è vista e contata. Ora tocca all'opposizione in Parlamento mostrarsi unita e fare la sua parte

Ha tutti i connotati di un avviso di sfratto la fotografia delle piazze di ieri. Secondo la Cgil erano un milione e mezzo in oltre 100 città, con un’adesione allo sciopero generale del 60%, e pure facendo la tara ai numeri del sindacato resta l’immagine di un Paese che ha smesso di credere alla favola dell’Italia che corre, raccontata ogni sera da Palazzo Chigi.

Avviso di sfratto dalla piazza

Non basterà un altro decreto sicurezza, dopo quelli di febbraio e del 20 ottobre, che ha inventato il reato di violenza organizzata e le multe ai genitori dei minorenni. Non basterà agitare l’hacker che scongela i sofficini, con tanto di vertice a Palazzo Chigi sui banchi frigo sabotati dei supermercati.

Non basterà nemmeno l’ennesimo regalo a evasori e abusivi, con Fratelli d’Italia che nella manovra propone di riaprire il condono edilizio del 2003. Non basterà ridurre tutto a un’accolita di comunisti. Non basterà cercare qualche vetrina sbeccata, come ha fatto ieri il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che dopo le bottiglie lanciate contro gli agenti in viale Trastevere ha parlato di una protesta contro il governo sfociata “ancora una volta” in violenza sugli agenti, dimenticando che lungo il corteo verso il ministero erano stati proprio altri manifestanti a litigare con gli incappucciati finché se ne sono andati. È un avviso di sfratto, firmato da chi le tasse le paga alla fonte e una rottamazione l’ha vista solo in televisione.

Ora tocca all’opposizione

E ora tocca all’opposizione dimostrarsi unita e all’altezza. Prima unita, poi all’altezza. L’ordine conta. A Roma, dietro lo striscione accanto a Maurizio Landini, ieri sfilavano Elly Schlein e Giuseppe Conte, gli stessi che il 17 ottobre in piazza del Popolo promettevano di costruire insieme l’alternativa a Giorgia Meloni.

Landini ha detto «siamo la maggioranza in questo Paese» e ha già fissato la prossima piazza, il 12 dicembre a Cosenza. Del resto la maggioranza nelle strade si è vista e contata: manca quella che si presenta con un programma solo e una faccia sola. Lo sfratto è notificato, a Palazzo Chigi lo sanno e contano sull’unica cosa che li ha sempre salvati, un inquilino nuovo che litiga sulle stanze prima ancora di avere le chiavi.