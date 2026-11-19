«Questi ci chiedono le dimissioni!». Il 1° dicembre 2025 Francesco Acquaroli (FdI), presidente della Regione Marche, lo temeva se la storia del suo capo di gabinetto Fabio Pistarelli, arrestato a ottobre per corruzione nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Ancona sulla ricostruzione del terremoto del 2016, fosse finita sui giornali, e si diceva in debito di responsabilità verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I terremotati restavano fuori dalla porta.

Ddl antisemitismo e mostra per Rauti

Ecco perché da giorni il Parlamento e i giornali di governo, con qualche presunto progressista al seguito, strillano d’altro: quando la politica alza il volume su ciò che col governo del Paese c’entra poco, c’è qualcosa da nascondere. Martedì la Camera ha approvato la legge sull’antisemitismo con 147 sì, compresi quelli di Italia viva, alleata a corrente alternata del campo largo, e Meloni con i suoi gongola felice per il piacere fatto all’alleato israeliano. Lo stesso giorno, a pochi passi da Montecitorio, la Camera apriva a Palazzo Valdina la mostra per il centenario di Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuovo, il cui giornale secondo Shalom professava un antisemitismo “spirituale”.

Così sparisce il sisma di Acquaroli

Intanto nelle Marche è crollato tutto: 8 arresti, 51 indagati e per la procura, attorno ai soldi della ricostruzione, un sistema di corruzione e subappalti a ditte in odore di ‘ndrangheta. Le voci su Pistarelli, Acquaroli le aveva sentite, e nella stessa conversazione ammette che erano ormai circoscritte e qualificate. Lo ha accompagnato alla porta, gli ha perfino suggerito, stando alle frasi riportate dall’Ansa, un “supporto” alla struttura commissariale di Guido Castelli, anche lui di FdI, e comunicazioni non ne ha fatte: Pistarelli gli aveva chiesto di non penalizzarlo. Un presidente che ascolta voci qualificate su chi maneggia i soldi della ricostruzione e pensa ai giornali e alla premier ha già firmato da solo la sua responsabilità politica. Acquaroli temeva i giornali. A Roma hanno provveduto a riempirli d’altro, mentre a Palazzo Valdina toglievano le foto in cui compariva pure Mussolini.