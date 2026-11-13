Almeno in una cosa il governo Meloni è stato coerente e gli va riconosciuto. Nella guerra ai poveri anziché alla povertà.

A volte, repetita iuvant. Specie di fronte ad un governo che continua a raccontare – e non solo a parole – che va tutto bene, madama la marchesa. Finché la macchina della propaganda non si infrange contro il muro della realtà di un Paese con 5,4 milioni di poveri assoluti, oltre due milioni di famiglie, che non possono permettersi beni e servizi essenziali per assicurarsi uno standard di vita che sia minimamente accettabile, ai quali si aggiungono 8,7 milioni di poveri relativi, altre 2,8 milioni di famiglie, che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena.

Destre coerenti solo nella guerra ai poveri

Un esercito di 14,1 milioni di italiani che oscillano tra la precarietà e l’indigenza al quale si aggiungono 4,5 milioni di pensionati che percepiscono un assegno mensile inferiore ai mille euro. È il popolo degli invisibili sparito dai radar di Palazzo Chigi e dall’ultima Legge di Bilancio che sforbicia l’Irpef per i dipendenti che guadagnano tra 50mila e 55mila euro, con un beneficio massimo di circa 450 euro l’anno, e allarga le maglie della flat tax agli autonomi portando a 100mila euro il tetto entro il quale le pretese del Fisco si fermano al 15% contro la mannaia del 43 imposta, a parità di reddito, a chi lavora alle dipendenze altrui.

Una misura che, come rilevato anche da Bankitalia, accresce la “differenza di trattamento tra i contribuenti che aderiscono a tale regime”, il forfetario per le partite Iva, “e quelli soggetti alla progressività dell’Irpef” per effetto del “fiscal drag” che penalizza i lavoratori dipendenti e non tocca gli autonomi. Ma è anche il governo che blocca le rivalutazioni delle pensioni oltre 4 volte il minimo (assegni da circa 1.600 euro netti al mese in su) e partorisce la beffa di un decreto bollette da 1,4 euro di sconto al mese.

È la degna conclusione di un ciclo iniziato con l’abolizione del Reddito di cittadinanza che ora i 5 Stelle promettono di ripristinare in caso di vittoria alle prossime elezioni e contro il quale, come raccontiamo oggi su La Notizia, le destre e i giornali di complemento hanno ripreso a cannoneggiare. Almeno in una cosa, però, il governo Meloni è stato coerente e gli va riconosciuto. Nella guerra ai poveri anziché alla povertà.