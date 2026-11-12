I buchi della Rete

Il mondo di oggi è più interconnesso che mai. Nonostante i suoi vantaggi, l’aumento della connettività comporta anche un maggiore rischio di furti, frodi e abusi. Man mano che dipendiamo sempre più dalla tecnologia moderna, diventiamo anche più vulnerabili agli attacchi informatici, come le violazioni della sicurezza nazionale, aziendale, phishing e frodi sui social media. Capacità complementari in materia di sicurezza informatica e forze dell’ordine sono fondamentali per salvaguardare e proteggere il cyberspazio e la stessa sicurezza dello Stato. Sulla base dei modelli già adottati negli Stati Uniti, la creazione di un “Dipartimento Cyber” di futura istituzione dovrebbe essere quella di imporre i costi agli avversari informatici facendo leva su poteri specifici, capacità di livello internazionale e collaborazioni durature comprendendo il reclutamento e la formazione di esperti tecnici, sviluppando metodi standardizzati e condividendo ampiamente le migliori pratiche e gli strumenti per la risposta agli attacchi informatici. Violazioni delle reti, furti di criptovalute e spionaggio industriale rappresentano solo alcuni esempi di una minaccia in costante crescita. Ogni anno gli hacker affinano le proprie capacità e intensificano le attività, prendendo di mira le reti elettriche, paralizzando gli ospedali e alimentando le tensioni geopolitiche. Gli attori informatici sostenuti da Stati sfruttano ogni componente del potere nazionale per colpire enti pubblici e infrastrutture critiche. Al contempo, gruppi criminali altamente specializzati approfittano di vulnerabilità recenti e pregresse per sottrarre denaro e chiedere riscatti in cambio della restituzione dei dati. Contrastare queste minacce costituirebbe la missione centrale del programma informatico del nuovo Dipartimento. La struttura dovrebbe collaborare con le vittime e contribuire a identificare e perseguire i responsabili delle attività informatiche dannose, ovunque operino. Servono, pertanto, investigatori forensi ed esperti di sicurezza di rete, con una profonda conoscenza delle tecnologie utilizzate dagli attori malevoli e delle specifiche vulnerabilità che prendono di mira, lavorano per rispondere efficacemente sugli incidenti informatici.

L’innovazione digitale negli Stati Uniti è senza precedenti e comprende iniziative quali le città intelligenti, i veicoli a guida autonoma e le applicazioni dell’intelligenza artificiale. La crescente digitalizzazione offre nuove opportunità, ma comporta anche un ampliamento della superficie di attacco. In Italia, dove tale evoluzione è ancora in corso, è pertanto essenziale accelerare l’innovazione e, al contempo, affrontare le minacce crescenti provenienti sia dagli Stati sia dalla criminalità informatica. Paesi quali Cina, Russia, Iran e Corea del Nord continuano a condurre intrusioni informatiche contro enti statali. Alcuni Stati hanno reso più ambiziose le proprie operazioni, penetrando in profondità nelle infrastrutture critiche e nelle reti del settore privato. Tali attività mirano non soltanto ad acquisire informazioni e proprietà intellettuale, ma anche a sviluppare capacità potenzialmente distruttive da impiegare contro il territorio nazionale. Parallelamente, gli attacchi ransomware paralizzano le imprese e compromettono interi settori. I responsabili operano all’interno di ecosistemi articolati, composti da sviluppatori, affiliati e fornitori di servizi, e modificano costantemente tattiche e tecniche. Il nuovo Dipartimento dovrebbe collaborare con il settore pubblico e quello privato, consolidando relazioni operative e condividendo informazioni sulle minacce con i soggetti che ne hanno maggiore necessità. La condivisione delle informazioni è infatti essenziale per adempiere alla nuova missione. Occorre mobilitare le competenze disponibili a livello nazionale per informare tempestivamente il pubblico sulle nuove minacce e fornire ai partner indicazioni utili a individuare e mitigare i rischi. Gli avvisi dovrebbero essere diffusi con la massima rapidità, poiché gli indicatori di compromissione (IOC) e le tattiche, tecniche e procedure (TTP) degli avversari evolvono rapidamente. Il Dipartimento dovrebbe inoltre disporre di personale altamente qualificato e continuamente formato, distribuito strategicamente sul territorio e pronto a intervenire in caso di incidente informatico. La missione dovrebbe essere orientata al servizio e promuovere la condivisione di informazioni pertinenti e strumenti pratici, così da aiutare le vittime a contenere le minacce in tempo reale. In ciascun intervento, il nuovo organismo dovrebbe valorizzare le partnership in via di definizione, l’esperienza maturata, la presenza globale e le specifiche competenze investigative e di intelligence a sostegno delle vittime. Il nuovo organismo potrebbe istituire sezioni specializzate nella lotta ai crimini informatici presso uffici distribuiti sul territorio nazionale, ad esempio, in ciascuna delle venti regioni, e operanti in stretto coordinamento con le task forcepartner. Potrebbe inoltre coordinare le venti agenzie regionali dell’intelligence e delle forze dell’ordine che operano presso la medesima sede. Grazie alla capacità di intervento rapido, la struttura centrale potrebbe dispiegare personale in qualsiasi parte del Paese nel giro di poche ore per rispondere agli incidenti più gravi. Le strutture centrali e regionali potrebbero anche raccogliere le segnalazioni di reati informatici presentate dal pubblico. Il Centro operativo e di monitoraggio sarebbe attivo ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, garantirebbe il supporto continuativo per il tracciamento degli incidenti e il coordinamento con gli uffici nazionali e regionali.