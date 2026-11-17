C’erano un russo, un ucraino, un americano e… l’armata brancaleone Ue. No, non è l’inizio di una barzelletta. Ma l’ultima farsa con la quale, dopo averci infilato in una guerra per procura alla Russia per conto degli Stati Uniti (amministrazione Biden), i nostri lungimiranti leader europei vorrebbero trascinarci pure nel ridicolo.

I sette nani Ue

Come se non bastassero quasi cinque anni di conflitto foraggiato a colpi di tagli a welfare, sanità, scuola e pensioni liquidati, dalla propaganda occidentale con la balla di “un caffè al giorno” per minimizzare i costi diretti del sostegno economico e militare all’Ucraina e nascondere quelli indiretti. Che non pesano sul bilancio di Bruxelles e degli Stati membri, ma direttamente nelle tasche dei contribuenti europei.

A cominciare dai rincari della bolletta energetica per effetto della rinuncia alle forniture di gas russo in favore di quello americano al quadruplo del prezzo. E adesso, presi dalla psicosi che possa scoppiare davvero la pace, dopo aver provato a sabotarla per anni, accusando Mosca di ogni nefandezza – dall’attentato al gasdotto Nord Stream (fatto esplodere dagli ucraini) al volo di von der Leyen dirottato da una “palese interferenza russa” (che però russa non era) – cercano di salvare la faccia perdendola del tutto.

Terrorizzati dalla prospettiva di restare fuori dal tavolo dei negoziati, dopo la figuraccia di Abu Dhabi dove la delegazione Ue è stata lasciata ad origliare fuori dalla porta, i nostri prodi sono corsi ai ripari. Nominando finalmente il negoziatore unico che dovrebbe parlare con una sola voce per conto dell’Ue. Ma non riuscendo a mettersi d’accordo su cosa dire, per rendersi un po’ più ridicoli agli occhi del mondo, a parlare con Zelensky, Putin e Trump le voci saranno sette.

Quelle di Italia, Francia, Germania, Polonia oltre alla Gran Bretagna che non fa più parte dell’Ue, ma fa lo stesso. Accompagnati dai presidenti della Commissione e del Consiglio Ue, Ursula bomb der Leyen e Antonio Costa. Più che una missione diplomatica sembra la favola dei sette nani Ue. Mollati pure da Biancaneve al proprio destino: l’irrilevanza.