«Sei tu che non volevi…», ha risposto giovedì a Dublino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che col sorriso gli faceva notare di non vederlo da mesi, e lei ha tentennato un attimo prima di negare, come raccontano i video sui social di Kiev. Eccola, la premier ibrida: con gli italiani combatte la stessa guerra cognitiva che combatte con il resto del mondo.

La premier ibrida

Lo ha incontrato perché le serviva farsi vedere con lui, mentre l’autorizzazione parlamentare agli aiuti scade il 31 dicembre e la Lega del vicepremier Matteo Salvini chiede lo stop alle forniture militari. Chissà se gli ha detto che martedì il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti il tredicesimo pacchetto non l’aveva ancora firmato. Promesse in posa, insomma, e la posa è permanente.

Intanto gira video. Ieri, a chi accusa la manovra di premiare i ricchi, ha risposto in video con un medico appena assunto che guadagna 55mila euro: un aneddoto al posto di un dato, perché l’aliquota del 33% allargata fino a 55mila euro tocca solo chi guadagna più di 50mila euro e premia allo stesso modo chi guadagna di più. Funziona come le mail sulle bombe nelle scuole: la bomba manca, conta l’effetto. Giovedì mattina aveva convocato a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione per quegli allarmi: due ore di appello all’unità, e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ne è uscita senza una proposta specifica in mano. Anche lì serviva l’effetto.

Tutto così, sempre così, tutto effetto. Fuori dall’ibrido, nella realtà che nessun video di lei racconta, a inizio 2026 i salari reali italiani erano ancora del 6,1% sotto il 2021 secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che quest’anno prevede un altro calo dello 0,9%. E il futuro si vede benissimo: è tetro. Per lei nessun problema: se gli italiani scenderanno in piazza sarà l’ennesimo attacco ibrido di un nemico immaginario, come i saccheggi di Milano che a ottobre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha messo sul conto della guerra ibrida. E lei avrà già pronto il video, con lo stesso sorriso che ha fatto a Zelensky.