Nel giorno in cui da Bruxelles arriva l’Ok del Consiglio Ue al prestito Safe da 8 miliardi chiesto dall’Italia per accelerare nella corsa al riarmo che, secondo l’Osservatorio Milex spingerà per la prima volta la spesa militare italiana a quota 40 miliardi, il governo dei record continua a stabilire nuovi primati. Con il solito bollettino economico lacrime e sangue utile, se non altro, a mettere in fila il magro bilancio messo nero su bianco dal governo più longevo della Repubblica italiana nell’ultima Manovra della legislatura.

Epilogo di una giornata iniziata male e proseguita peggio. Aperta dai dati Istat sull’inflazione che ad ottobre è schizzata ai massimi dal 2023, al 5,5%. Un’impennata dovuta principalmente al rialzo dei prezzi dei beni energetici (+31,9%). Mentre il carrello della spesa continua a correre (+2,3%), in parallelo agli alimentari non lavorati (+7,5%). Poi ci si è messa puer la Commissione Ue con le stime periodiche sugli Stati membri. Nonostante la crescita sia stata rivista al rialzo all’1% per l’anno in corso, grazie all’ultima vampata di risorse del Pnrr, scenderà allo 0,7% l’anno prossimo, quando peggio di noi farà solo la Francia (0,6%).

E se i prezzi volano, i consumi ristagnano (+0,3%) mentre continua la perdita del potere d’acquisto (-0,3%) che recupera invece terreno nel resto dell’Ue. Bruxelles certifica che nel 2026 la crescita dei salari resta inferiore a quella dei prezzi, prevedendo una frenata anche della domanda di lavoro. E a proposito di record non si può non citare quello del debito pubblico: se a settembre 2022, al momento della vittoria di Giorgia Meloni alle politiche, si attestava a 2.741 miliardi, con il suo governo ha sfondato il muro dei 3mila miliardi nel 2024 per attestarsi lo scorso settembre a 3.211 miliardi (fonte Bankitalia).

Intanto sulla Manovra che dovrebbe porre rimedio a questo disastro o per lo meno limitarlo si sono abbattute 6.600 proposte di modifica destinate per la quasi totalità al macero quando, come ormai consuetudine, il governo farà piazza pulita con un maxi-emendamento da blindare con la fiducia. In compenso, le destre resuscitano un vecchio cavallo di battaglia di berlusconiana memoria: i condoni edilizi. Non risaneranno i disastrosi indicatori economici del Paese, ma almeno gli abusi dei soliti furbetti, quelli sì.