La recente approvazione definitiva della nuova legge per il contrasto all’antisemitismo segna un passaggio normativo rilevante, ma solleva al contempo interrogativi profondi sul piano giuridico e politico. Pur nascendo con l’obiettivo condivisibile di arginare l’odio e tutelare le comunità ebraiche, il testo presenta diversi nodi problematici legati soprattutto all’adozione della definizione operativa dell’IHRA. Il rischio principale, a parere di chi scrive, risiede nella sottile linea di confine tra la repressione dell’odio razziale e la compressione della libertà di espressione e di critica politica nei confronti delle politiche dello Stato di Israele. L’approvazione definitiva di una normativa dedicata al contrasto dell’antisemitismo sicuramente rappresenta un momento di profonda rilevanza istituzionale e culturale.

L’analisi del testo normativo — in particolare per quanto concerne l’equiparazione tra antisemitismo e antisionismo, il regime di segnalazione imposto al corpo docente e il trattamento sanzionatorio differenziato — solleva nodi critici, a mio parere, di notevole spessore costituzionale e penalistico. Il primo profilo di criticità risiede nell’inclusione esplicita dell’antisionismo tra le manifestazioni di antisemitismo passibili di contrasto educativo e istituzionale. Da un punto di vista storico-politico e giuridico, l’antisemitismo è una forma di razzismo, odio e pregiudizio rivolta contro le persone di religione o di origine ebraica in quanto tali. L’antisionismo, per contro, è una posizione politica che contesta l’ideologia fondativa dello Stato d’Israele o critica le politiche e le azioni specifiche del suo governo. Assimilare la critica politica a uno Stato sovrano o alle sue scelte di governo all’odio razziale rischia di restringere in modo drastico la libertà di espressione e di critica politica tutelata dall’articolo 21 della Costituzione italiana. Il dibattito geopolitico sul Medio Oriente sarebbe così imbrigliato in una cornice di censura preventiva o di delegittimazione d’ufficio.

L’introduzione di sanzioni disciplinari per insegnanti e docenti universitari che non segnalino tempestivamente atti di carattere razzista e antisemita introduce una dinamica di controllo e sorveglianza all’interno delle aule scolastiche e universitarie. Trasformare i docenti in pubblici ufficiali della sorveglianza ideologica snatura la funzione educativa, fondata sulla pedagogia, sul dialogo e sulla gestione autonoma e formativa del conflitto. Il timore di incorrere in sanzioni disciplinari per omessa segnalazione rischia di generare un clima di generale timore e conformismo, disincentivando la libera discussione di temi storici e geopolitici complessi all’interno dei luoghi di formazione. La novellazione dell’articolo 604-bis del codice penale introduce un aggravamento di pena (fino alla metà) per l’uso d’immagini, simboli o riproduzioni che esprimano odio contro gli ebrei o la negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele. Il nostro ordinamento penale si fonda sul principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena rispetto all’offesa recata ai beni giuridici tutelati.

Prevedere sanzioni aggravate o trattamenti di favore in ragione del particolare bersaglio della condotta discriminatoria rischia di introdurre una gerarchia tra i gruppi protetti. La tutela penale contro il razzismo e l’odio dovrebbe mantenere un rigore uniforme a prescindere dall’oggetto specifico della discriminazione, evitando la percezione di una protezione diseguale basata sull’identità nazionale o religiosa della vittima. In definitiva, l’efficacia e la tenuta democratica della nuova normativa dipenderanno dalla sua applicazione concreta nelle aule giudiziarie, nelle scuole e negli atenei. Per evitare che uno strumento pensato per proteggere le minoranze finisca per limitare il legittimo dissenso politico o il dibattito pubblico, sarà essenziale bilanciare con rigore la tutela contro ogni forma di discriminazione con i principi costituzionali sulla libertà di manifestazione del pensiero.

*Vincenzo Musacchi, Professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies della Rutgers University of Newark (USA)