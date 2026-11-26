L’aforisma risale al 1956. Ma settant’anni dopo, la situazione politica italiana rimane la stessa: “Grave ma non è seria“. Ennio Flaiano l’avrebbe raccontata probabilmente così, fotografando la zuffa in corso nella maggioranza per piazzare bandierine di partito nell’ultima Manovra della legislatura. Con lo scontro che ora si sposta sul condono, finito nel mirino di Fratelli d’Italia, nella versione hard proposta dalla Lega, al pari di Quota 64.

Ci vorrebbe un po’ di sovranismo

La toppa per tappare il buco della mancata abolizione della riforma delle pensioni, che porta il nome dell’ex ministra Fornero, con la quale Salvini spera di salvare la faccia ed evitare la spernacchiata che lui stesso aveva invitato i suoi elettori a dedicargli in caso di promessa tradita. Ma tra il “non serio” delle beghe interne alla maggioranza, nella migliore tradizione della politica italiana, è la gravità della situazione internazionale che dovrebbe togliere il sonno al nostro governo.

Non sfugge del resto neppure a Meloni, seppure la sua irritazione nei confronti del presidente ucraino Zelensky sia stata affidata solo ai retroscena dei giornali, quanto i raid di Kiev contro navi russe in acque libiche – resi possibili probabilmente solo grazie al supporto degli alleati occidentali – rischino di destabilizzare un’area del Mediterraneo strategica per il contenimento dei flussi migratori verso il nostro Paese. La beffa finale che seguirebbe al danno – finora soprattutto economico – del sostegno incondizionato finanziario e militare garantito per oltre quattro anni anche dall’Italia a Kiev che, intravedendo la sconfitta contro la Russia, sta provando a portare la guerra nel nostro cortile di casa nel disperato tentativo di coinvolgere i Paesi Nato-Ue in un conflitto diretto con Mosca.

Oggi, al Consiglio Ue straordinario, sugli ulteriori 45 miliardi da destinare all’Ucraina per il 2027 aleggerà il ricatto del cancelliere tedesco Merz: niente fondi di coesione agli Stati che dovessero rifiutare il sostegno economico a Kiev. Per una volta ci vorrebbe un po’ di quel sovranismo tanto sbandierato da Meloni. Ma finora solo a parole.