scommettere sulla vittoria militare dell’Ucraina è stato come spararci nelle palle da soli. E' arrivata l'ora di darci un taglio

Ormai siamo al paradosso di una propaganda occidentale che racconta di continue provocazioni russe contro i Paesi Nato, come prove generali di un’invasione da oltre quattro anni data per imminente. Ma che spesso sorvola sulle scorribande dell’alleata Ucraina, sostenuta da noi europei a suon di armi e miliardi, ai limiti del sabotaggio contro ogni spiraglio di pace.

Diamoci un taglio

Attacchi, veri, come quello ai gasdotti Nordstream, attribuito falsamente al Cremlino. E in molti casi rivendicati, come i recenti blitz contro le navi russe Merkury e MV Angara in Libia, e nel Golfo di Finlandia dove sabato scorso è stata presa di mira la Sparta II. Azioni che non spostano di un millimetro il fronte della guerra in Ucraina, ma rappresentano l’estremo tentativo di Zelensky, scaricato dagli Usa di Trump (che ieri gli hanno bloccato le forniture di Patriots), di esportare il conflitto al di fuori dei confini nazionali per trascinare i Paesi Nato – Baltici, Polonia, Gran Bretagna, Germania e Francia in primis – in una guerra diretta con la Russia.

E l’Italia? Ieri l’Ad di Eni, Claudio Descalzi, ha lanciato l’allarme: lo stop alle importazioni di gas russo nell’Unione europea dal 1° gennaio 2027 rischia di creare problemi per l’approvvigionamento e per i prezzi. Dopo oltre quattro anni di sostegno militare ed economico incondizionato a Kiev, almeno noi dovremmo prendere atto che scommettere sulla vittoria militare dell’Ucraina (copyright Giorgia Meloni) contro la Russia è stato come spararci nelle palle da soli. Quando decideremo di darci un taglio sarà sempre troppo tardi.