“Colpirne uno per educarne cento” stava in calce al volantino del primo sequestro lampo delle Brigate rosse, ed è da allora la formula esatta della pena esemplare: si colpisce qualcuno perché tutti gli altri imparino. Fratelli d’Italia l’ha riscritta in forma di emendamento, senza pistole ovviamente e con il timbro della Camera. Il veicolo è il decreto-legge 190 del 22 ottobre 2026, il cosiddetto decreto cortei, da convertire entro il 21 dicembre, e la classe da educare è quella degli studenti che hanno occupato le scuole dal 16 novembre e sono scesi in strada venerdì 20, giorno dello sciopero studentesco internazionale.

Addio borse di studio

Quattro emendamenti portano la firma di Andrea Delmastro, deputato di FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia. Il primo sospende borse di studio e benefici a chi è sottoposto a indagini preliminari per reati commessi in manifestazioni o occupazioni, come la resistenza a pubblico ufficiale, e li revoca con la condanna. Basta essere indagati. Nessun giudice si è ancora pronunciato e la borsa è già sospesa. E la borsa, per l’articolo 34 della Costituzione, è lo strumento con cui la Repubblica porta agli studi più alti “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”: la sanzione colpisce quindi proprio i ragazzi bravi e poveri, mentre il compagno di banco benestante, indagato per lo stesso fatto, può continuare a pagarsi gli studi.

Il secondo emendamento rende i promotori di un’occupazione responsabili dei danni fatti da altri, salvo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedirli. Gli altri due salgono di un grado nella parentela: assegno di inclusione sospeso se un figlio minorenne è sottoposto a misure cautelari, benefici sospesi alle famiglie con minori condannati ad almeno un anno. Le regole dell’assegno, fissate nel 2023, escludono già il beneficiario sottoposto a misura cautelare; adesso il conto del figlio lo pagano i genitori. Il decreto del resto ci aveva già provato: l’articolo 5 punisce con una sanzione da 500 a 1.000 euro chi esercita la responsabilità genitoriale quando il minore partecipa a certi reati, “salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. La colpa si presume, l’innocenza va dimostrata. L’articolo 27 della Costituzione dice esattamente l’opposto, e gli bastano due righe: la responsabilità penale è personale, l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

La vernice (saltata) e la Cassazione

Poi c’era la vernice. Al passato, perché l’emendamento 98-bis a firma Alessandro Urzì (FdI) alla legge di Bilancio è stato dichiarato inammissibile. L’idea era quella di dotare Polizia di Stato di marcatori che rilasciano sostanze coloranti persistenti, in via sperimentale per il 2027, perché l’identificazione potesse avvenire anche a manifestazione finita ai fini dell’arresto in flagranza differita. E arriviamo al contributo della Lega: 14 emendamenti tra i quali quello per introdurre il reato di “squadrismo eversivo di piazza”, da 4 a 8 anni di reclusione.

Per chi spacca vetrine e lancia oggetti sulla polizia, il decreto ha già scritto il suo reato: l’articolo 420-bis del codice penale, violenza organizzata nelle manifestazioni, da due a cinque anni di reclusione. Gli emendamenti servono ad altro. Messe in fila, le misure hanno un destinatario che nessuno nomina: lo studente che il giovedì sera decide se andare in piazza il venerdì e fa il conto di cosa rischia la sua famiglia.

Delmastro, del resto, la differenza fra indagato e colpevole la conosce bene. Condannato a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso Cospito, in primo grado nel febbraio 2025 e in appello il 20 maggio 2026, dimesso da sottosegretario a marzo, ha annunciato ricorso in Cassazione e fino alla sentenza definitiva per la Costituzione resta un uomo non colpevole, com’è giusto che sia. Il ragazzo indagato per resistenza il suo processo lo aspetterebbe senza la borsa.