Dai pizzini all’intelligenza artificiale

Per secoli, il potere delle mafie si è basato su elementi radicalmente reali: il controllo fisico del territorio, l’intimidazione visibile, il silenzio, i messaggi cifrati su pezzi di carta — i celebri pizzini — e una rigida gerarchia familiare. Oggi, quella stessa criminalità organizzata sta compiendo un salto di qualità tecnologico senza precedenti. L’avvento dell’intelligenza artificiale (AI) sta offrendo alle organizzazioni criminali — dalla ‘ndrangheta ai cartelli sudamericani, dalle triadi cinesi alle mafie russe — un arsenale di strumenti tecnologici di matrice criminale inediti ed efficacissimi. Se un tempo il contrasto alle mafie si giocava sulla capacità dello Stato di infiltrarsi nelle reti umane, oggi potrebbe scontrarsi con un nemico invisibile, automatizzato e potenzialmente incorruttibile dai metodi tradizionali: l’algoritmo. Gli sviluppi dell’intelligenza artificiale non stanno semplicemente ottimizzando i processi criminali ma rischiano di proiettare le mafie verso una forma di invincibilità sistemica, rendendole capaci di prevenire le mosse degli inquirenti, riciclare denaro a velocità supersonica e manipolare i mercati economici e finanziari globali con estrema facilità. Il cuore pulsante di ogni organizzazione mafiosa è il denaro. Accumulare miliardi con il narcotraffico è inutile se quei capitali non sono ripuliti e immessi nell’economia legale. Fino a ieri, questa operazione richiedeva una fitta rete di professionisti compiacenti: banchieri, avvocati, commercialisti.

Domani, basterà una intelligenza artificiale generativa specializzata in ingegneria economico-finanziaria. Grazie a sistemi di machine learning capaci di analizzare in tempo reale i flussi finanziari globali e le falle normative di centinaia di giurisdizioni, le mafie possono creare migliaia di transazioni simultanee in criptovalute, convertite e scambiate attraverso bot automatizzati su piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi), rendendo il tracking umano i software antiriciclaggio tradizionali del tutto inefficaci. Sono in grado di generare automaticamente contratti, fatture per operazioni inesistenti e bilanci societari apparentemente impeccabili, tarati perfettamente per superare i controlli degli algoritmi di vigilanza delle banche centrali.

riciclaggio hi-tech

L’intelligenza artificiale trasforma il riciclaggio da un processo lento e rischioso a un flusso continuo, impercettibile e frazionato in micro-operazioni istantanee. Il controllo del territorio non necessita più della presenza fisica del “picciotto” che incendia la saracinesca di un negozio. Con i nuovissimi software si è grado di clonare la voce di una persona con un campionamento audio di pochi secondi o di creare video deepfake iperrealistici, le mafie hanno a disposizione lo strumento di ricatto definitivo. I cartelli criminali possono clonare la voce e il volto di amministratori delegati o direttori di banca per autorizzare bonifici milionari, svuotando fondi sovrani o casse aziendali. Magistrati, politici, giornalisti scomodi o imprenditori che rifiutano di piegarsi possono essere neutralizzati o ricattati attraverso la creazione di prove video o audio totalmente false ma indistinguibili dal vero, distruggendone la credibilità pubblica in pochi minuti. La paura non viaggia più solo sul filo del telefono o nel buio di un quartiere, ma si annida in un video indistinguibile dalla realtà. Uno degli aspetti più inquietanti riguarda l’uso della intelligenza artificiale predittiva. Se le forze dell’ordine utilizzano algoritmi per mappare i crimini e prevenire i reati nelle città, le mafie — che dispongono di risorse finanziarie quasi illimitate per arruolare i migliori scienziati dei dati sul mercato nero — possono fare l’esatto contrario. Alimentando i sistemi di intelligenza artificiale con dati storici sui sequestri, sulle rotte commerciali, sui turni delle pattuglie doganali e persino sulle sentenze dei giudici, i clan possono calcolare con precisione matematica le rotte di trasporto della droga a più basso rischio; i porti e gli hub logistici globali con i controlli doganali più vulnerabili in un determinato giorno dell’anno; i modelli di comportamento degli investigatori, ottimizzando i propri sistemi di sicurezza interna per evitare intercettazioni e pedinamenti.

giocate d’anticipo

In questo scenario, la criminalità organizzata smette di reagire alle azioni dello Stato: le anticipa, riducendo il rischio operativo quasi a zero. Le mafie tradizionali stanno stringendo alleanze strategiche con i maggiori esperti del cybercrimine. L’intelligenza artificiale permette di automatizzare gli attacchi informatici contro infrastrutture critiche (ospedali, reti elettriche, sistemi di trasporto) per scopi estorsivi. Attraverso malware potenziati dall’intelligenza artificiale, in grado di mutare il proprio codice autonomamente per sfuggire agli antivirus (polimorfismo algoritmico), le organizzazioni criminali possono mettere in ginocchio intere città o multinazionali, esigendo riscatti in criptovalute. Questo garantisce profitti immensi con un rischio di cattura fisico praticamente nullo. Non c’è un covo da assaltare, non c’è un latitante da scovare in un bunker sotterraneo. L’obiettivo delle nuove mafie non è il caos, ma il controllo e la stabilità del proprio potere. L’intelligenza artificiale oggi offre la capacità di manipolare l’opinione pubblica su scala macroscopica attraverso fabbriche di bot intelligenti, capaci di orientare il dibattito politico, influenzare le elezioni locali o nazionali e favorire candidati compiacenti o ricattabili. Gli algoritmi di trading ad alta frequenza (HFT) alimentati da capitali mafiosi possono speculare sui mercati azionari, provocando il crollo di aziende sane per poi rilevarle a prezzi di saldo, completando quell’opera di colonizzazione dell’economia legale che è il vero obiettivo delle mafie moderne. Questo quadro, senza le conseguenti contromisure da parte della Stato, predice uno scenario a dir poco apocalittico.

contromisure

Se le mafie acquisiscono la capacità di automatizzare il crimine, di ripulire il denaro istantaneamente e di proteggersi con algoritmi predittivi, la lotta alla criminalità organizzata basata sulle vecchie logiche (codici penali del secolo scorso, confini nazionali, tempi burocratici biblici) è destinata a una inevitabile sconfitta. Per evitare che la tecnologia consegni alle mafie la patente di “invincibilità”, la risposta delle istituzioni deve essere radicale, immediata ed efficace. Bisogna sviluppare algoritmi di Stato capaci di scovare le anomalie microscopiche lasciate dalle intelligenze artificiali criminali nei flussi finanziari e nei dati di rete. La magistratura e le forze di polizia di tutto il mondo devono poter scambiare dati alla velocità della luce, superando le lungaggini delle rogatorie internazionali. Occorrerà assolutamente blindare i sistemi informatici delle infrastrutture pubbliche e monitorare lo sviluppo del software nel “dark web”. L’intelligenza artificiale è il più potente strumento della storia umana. Chi la dominerà tra lo Stato e l’anti-Stato determinerà se le mafie rimarranno un fenomeno arginabile o se diventeranno, per la prima volta nella storia, un potere fluttuante, invisibile e realmente invincibile.

Vincenzo Musacchio, Docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) presso la Rutgers University of Newark (USA)