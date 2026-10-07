Il nuovo ‘68 che parte dalla Francia

La definizione di «primavera di rivendicazione culturale» descrive efficacemente il clima che, nel corso della storia e con ricorrenza ciclica, spinge gli studenti francesi a scendere in piazza. L’espressione richiama non soltanto il carattere periodico delle mobilitazioni, ma anche la loro capacità di rendere visibili tensioni e aspirazioni che attraversano la società civile francese. Non si tratta, infatti, soltanto di protestare contro una singola legge o riforma: queste iniziative costituiscono spesso un movimento sociale articolato, che mette in discussione i modelli culturali, educativi ed economici del Paese. La protesta diventa così uno strumento per chiedere cambiamenti concreti e, al tempo stesso, per interrogarsi sul tipo di società che si vuole costruire. È una forma di rivendicazione sociale dalle radici profonde, che risponde a istanze legittime e contribuisce a portare nel dibattito pubblico questioni altrimenti trascurate. Le mobilitazioni studentesche francesi seguono un filo conduttore riconoscibile, il cui principale riferimento storico, stilistico e ideologico resta il 1968. Le proteste di quell’anno hanno lasciato un’impronta duratura nell’immaginario politico nazionale, associando la contestazione giovanile alla critica dell’autorità, delle gerarchie e delle convenzioni sociali. Le mobilitazioni successive non riproducono necessariamente le stesse condizioni né perseguono obiettivi identici, ma riprendono spesso pratiche e temi che hanno contribuito a definire quella tradizione. Anche nelle proteste più recenti ricorrono alcune questioni centrali: la difesa di un’università pubblica, gratuita e accessibile a tutti, in opposizione a quella che viene percepita come una deriva verso criteri di selezione più rigidi e verso forme di privatizzazione. Al centro del confronto si trova anche il rapporto tra merito e uguaglianza: gli studenti contestano il rischio che le opportunità educative dipendano sempre più dalle risorse familiari, dal percorso scolastico di partenza o dalla possibilità di sostenere costi crescenti.

Le piazze universitarie e liceali diventano inoltre luoghi di discussione sul modello socioeconomico del Paese. La precarietà del lavoro, le disuguaglianze sociali e le politiche di austerità sono spesso considerate elementi che incidono direttamente sulle prospettive dei giovani, sia durante gli studi sia al momento dell’ingresso nel mondo professionale. In questo quadro, il diritto allo studio non viene inteso soltanto come possibilità formale di iscriversi a un corso, ma come accesso effettivo a condizioni adeguate a frequentare e completare il percorso: disponibilità di alloggi, sostegno economico, servizi e prospettive lavorative dignitose. Oggi, inoltre, le rivendicazioni per il diritto allo studio si intrecciano strettamente con la giustizia sociale, la lotta alle discriminazioni e la difesa delle libertà civili. In questo modo, le questioni legate all’istruzione si collegano a temi più ampi, come l’inclusione, la parità di trattamento e la possibilità per ciascuno di partecipare pienamente alla vita pubblica.

Contro l’esclusione sociale

Quando si mobilitano su larga scala, gli studenti francesi concentrano le proprie richieste attorno ad alcuni temi ricorrenti. Si oppongono ai sistemi centralizzati di selezione, come parcoursup, che organizza l’accesso all’istruzione superiore, e che vengono talvolta considerati fonte di ansia e di esclusione sociale. La critica riguarda in particolare il modo in cui le procedure di assegnazione possono influire sulle scelte individuali e sulle possibilità di accesso a determinati percorsi. Gli studenti denunciano inoltre la precarietà economica, il caro affitti e l’aumento del costo della vita, fattori che possono rendere più difficile proseguire gli studi, soprattutto per chi non dispone di un sostegno familiare sufficiente. Chiedono, infine, percorsi professionali meno esposti all’incertezza e condizioni di inserimento lavorativo più stabili, con un collegamento più efficace tra formazione e occupazione. In Francia, la protesta studentesca è spesso considerata un vero e proprio rito di passaggio democratico. La partecipazione consente agli studenti di intervenire nel dibattito collettivo e riafferma l’università come spazio autonomo di espressione politica e di critica al potere centrale. Le occupazioni, le assemblee generali e i cortei non sono soltanto strumenti per esercitare pressione sulle istituzioni: rappresentano anche occasioni di confronto, organizzazione e costruzione di posizioni comuni. Attraverso queste pratiche, gli studenti sperimentano forme di partecipazione diretta e rendono pubbliche le proprie richieste.

Questione di identità

Questa tradizione, tuttavia, non è priva di tensioni. Le mobilitazioni possono riunire gruppi con priorità diverse e generare dibattiti sull’efficacia dei metodi di protesta, sulla rappresentatività delle rivendicazioni e sul loro impatto sulla continuità delle attività scolastiche e universitarie. Proprio questa pluralità, però, mostra come la contestazione studentesca non sia un fenomeno uniforme: cambia nel tempo, si adatta alle trasformazioni sociali e rielabora temi storici alla luce di nuove condizioni. Le sue forme e i suoi obiettivi contribuiscono così a mantenere aperto il confronto sul ruolo dell’istruzione, sulle disuguaglianze e sulle responsabilità delle istituzioni. Le mobilitazioni fanno parte dell’identità politica del Paese e, più in generale, testimoniano come gli studenti possano diventare protagonisti attivi della vita democratica di una Nazione.

Vincenzo Musacchio, Professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS), Rutgers University of Newark (U.S.A.)