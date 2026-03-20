Meloni, la premier del 77%

Meloni da Fedez e Mr. Marra: il solito vittimismo come scudo. Senza il quale non sarebbe interessante nemmeno per un podcast

Settantasette per cento. Tanto ha parlato Giorgia Meloni nella puntata di Pulp Podcast. La parola più usata è “diciamo”, 43 volte. La seconda è “chiaramente”, 42. Tranquilli, non è stata un’intervista, ma un monologo con due spettatori accanto che sorridono.

«Ho tentato di stare nel merito in questa campagna elettorale». Lo dice a Fedez e Mr. Marra a tre giorni dal voto. Il format non ha contraddittorio tecnico; è il posto giusto per dirlo senza che nessuno chieda quale merito e dove.

Sette giorni prima, dal palco del Teatro Franco Parenti di Milano, la stessa premier aveva detto che senza la riforma arrivano «stupratori, pedofili e spacciatori rimessi in libertà», figli strappati alle madri, la famiglia del bosco. Casi non chiusi, usati come munizioni da comizio. Da Fedez quelle cose non esistono: Meloni spiega i tre quinti per i laici del Csm, torna alla versione presentabile di sé stessa.

Poi arriva la contraddizione che il podcast non ha saputo raccogliere. Meloni dice: «Questa non è una riforma contro i magistrati, è per tutti i magistrati». Ma la capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, aveva detto dallo stesso schieramento: «Votate sì, così ci togliamo di mezzo la magistratura, plotone di esecuzione». Stesso governo, due messaggi opposti. Fedez e Marra non li mettono insieme.

Sulla non-dimissione, Fedez ride: «È stata più furba di Renzi». Meloni usa l’ospitata per annunciare la propria impunità referendaria come argomento a favore del Sì: votare No per mandarla a casa sarebbe «una trappola», perché lei non si dimette comunque.

Alla domanda su cosa abbia scelto la presidente del Consiglio risponde Selvaggia Lucarelli: «Immaginate una presidente del consiglio che rifiuta le interviste di giornalisti che non siano Porro e Vespa, evita le conferenze stampa, ma dice che non scappa perché si fa intervistare da un rapper amico di Luca Lucci». Porro, Vespa, Fedez: il comune denominatore non è il mezzo, è sempre l’assenza di contraddittorio.

Alla critica delle opposizioni Meloni ha risposto: «Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista». Nessuna risposta alla par condicio. Nessuna al contraddittorio assente. Solo il vittimismo come scudo; del resto la campagna era andata così dall’inizio. Meloni senza vittimismo non sarebbe interessante nemmeno per un podcast.