Meloni in fallo (di reazione)

Deve essere seriamente preoccupata, Giorgia Meloni, per l’esito sempre più incerto (stando ai sondaggi) del referendum sulla giustizia. Al punto che neppure l’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che dopo undici anni è tornato a presiedere il Consiglio superiore della magistratura per rimarcare il valore “di rilievo costituzionale” dell’organo che la riforma Nordio punta a demolire e per esigere il rispetto che occorre “nutrire e manifestare… nei confronti di questa istituzione”, è riuscito a fermare l’ennesimo attacco alle toghe da parte della premier.

Un’iniziativa, quella del Presidente della Repubblica, non casuale nella scelta dei modi (la solennità dell’esercizio di una prerogativa costituzionale) e dei tempi (a stretto giro dall’ultimo affondo di Meloni contro i magistrati che remano contro il governo). Ma che non è bastata evidentemente a placare il nervosismo della presidente del Consiglio che vede, con l’avanzata dei No, l’esito della consultazione sempre più a rischio. Così, nonostante il fallo fischiato da Mattarella, è tornata ad attaccare la magistratura con il pretesto del risarcimento da oltre 76mila euro, per i danni patrimoniali causati dal fermo amministrativo della nave Sea Watch 3 nel 2019.

“La mia domanda – si chiede Meloni – è: il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”. Anche se il quesito più calzante sarebbe un altro: il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di avallare a prescindere le decisioni del governo? Un altro motivo per votare No al referendum.