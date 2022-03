Edoardo Leo: moglie, figli, film e genitori dell’attore

Chi è Edoardo Leo, l’attore e regista che ha collezionato interpretazioni in produzioni cinematografiche e televisive e ha vinto alcuni riconoscimenti importanti.

Edoardo Leo: biografia, età, genitori e film

Edoardo Leo è nato a Roma il 21 aprile 1972 e ha 49 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma, si è avvicinato al mondo del cinema dopo aver partecipato casualmente a un provino.

Al pubblico italiano, l’attore è divenuto noto per aver interpretato Marcello nella terza e nella quarta stagione della fiction Rai Un medico in famiglia.

Nel corso della sua carriera, è stato anche attore teatrale: ha lavorato, infatti, alla versione per teatro del film Birdy – Le ali della libertà e a quella de Il dramma della gelosia, diretto da Gigi Proietti.

In televisione, ha preso parte a fiction e miniserie come Ho sposato un calciatore di Stefano Sollima oppure Operazione Odissea. Il primo ruolo da protagonista è stato interpretato dall’attore nel 2001, con il film per il piccolo schermo La banda.

L’attore ha debuttato nel 1995 con il film tv La luna rubata, per poi spostarsi al cinema con La classe non è acqua di Cecilia Calvi.

Tra i titoli più conosciuti dell’artista, possono essere citati Diciotto anni dopo (2010), Buongiorno papà (2013), Noi e la Giulia (2015), Che vuoi che sia (2016), 18 Regali (2020).

Da attore a regista

Edoardo Leo ha sperimentato anche il ruolo di regista, ponendosi dietro la macchina da presa nel 2021 con il film Lasciarsi un giorno a Roma, del quale è anche protagonista insieme a Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Come regista, ha anche diretto alcuni videoclip musicali tra i quali uno del cantante Francesco Renga.

Durante la sua carriera, inoltre, ha vinto svariati riconoscimenti: un David di Donatello per Noi e la Giulia, un Globo d’oro e tre Nastri d’argento.

Chi è Edoardo Leo? Vita privata, moglie e figli dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Edoardo Leo è particolarmente riservato. È sposato con la cantante e musicista Laura Marafioti, conosciuta con lo pseudonimo di La Elle. La coppia è convolata a nozze nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e ha due figli: Francesco e Anita.

L’attore vive con la sua famiglia a Roma. Durante un’intervista rilasciata a GPMagazine, ha dichiarato: “Il legame con Roma è forte. È il posto dove sono nato, dove vivo e poi Roma è il centro di tutta una serie di progetti che ho portato avanti”.