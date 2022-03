Edoardo Tavassi: lavoro, fidanzata, età, Instagram, madre e professione dell’ex di Diana Del Bufalo

Edoardo Tavassi partecipa, nel marzo 2022, nel reality L’Isola dei Famosi, insieme alla sorella, più conosciuta nel mondo dello spettacolo, Guendalina Tavassi. Edoardo ha avuto una relazione con una famosa attrice nel recente passato.

Edoardo Tavassi: età e lavoro

Edoardo Tavassi è nato a Roma nel 1985. Conosciuto soprattutto perché è fratello dell’influencer ed opinionista Guendalina Tavassi, è un appassionato di fumetti, anime, manga e videogiochi: un nerd per eccellenza ma ha un fisico scolpito. Come professione, si occupa di doppiaggio e video making. Lui stesso ne parla nelle sue storie di Instagram: “Cercherò di essere chiaro così vi spiego che lavoro fa Edoardo. Io ho una piccola società, insieme a Lucia, che si occupa di creare contenuti in ambito medico. Quindi cardiologo, dentista, osteopata… Ma in particolare, diciamo che siamo focalizzati sulla chirurgia plastica ed estetica. Collaboriamo anche con delle cliniche. Io nello specifico che faccio? Essendo videomaker riprendo interventi di chirurgia plastica, il chirurgo che spiega un intervento… Finalmente svelato l’arcano mistero del mio lavoro”.

Edoardo Tavassi: madre

La mamma di Edoardo e Guendalina si chiama Emanuela Fuin, ex ragazza Coccodè di Indietro tutta, il celebre programma Rai di Renzo Arbore.

Edoardo Tavassi: fidanzata

Edoardo è stato per lungo tempo fidanzato con Lucia Martella. Finita questa relazione, ha cominciato a frequentare l’attrice e comica Diana Del Bufalo, nel 2020. Dopo qualche mese però la relazione tra i due è terminata.

Instagram dell’ex di Diana Del Bufalo

Su Instagram, il fratello di Guendalina è molto seguito con 120mila follower. Sul social condivide vari video divertenti. In alcuni si cimenta come doppiatore grazie alla sua voce profonda e impostata.