Reggio Calabria è chiamata a eleggere il successore di Giuseppe Falcomatà. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio nella città calabrese sono tra le più attese di tutta la tornata elettorale di questa primavera, con una sfida che però è già chiusa sin dai primi exit poll. Il candidato del centrodestra, Francesco Cannizzaro, stravince infatti al primo turno, sfiorando il 70% dei consensi, stando alle proiezioni. Qui è possibile seguire in diretta i risultati della sfida.

Elezioni comunali Reggio Calabria, i risultati in diretta

Ore 17.05: Le seconde proiezioni confermano la netta vittoria di Francesco Cannizzaro e del centrodestra, stimati al 69,9%. Solo al 21,9% il centrosinistra con Domenico Battaglia.

e del centrodestra, stimati al 69,9%. Solo al 21,9% il centrosinistra con Domenico Battaglia. Le prime proiezioni danno per praticamente certa la vittoria al primo turno del centrodestra con Francesco Cannizzaro , stimato al 68,8% dei voti. Nettamente più indietro il candidato del centrosinistra Domenica Battaglia, al 21,7%.

Ore 15.02: A Reggio Calabria, secondo i primi exit poll del Consorzio Opinio per la Rai, in vantaggio ci sarebbe il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro , stimato in una forbice del 64-68%. Per il centrosinistra c’è invece Domenica Battaglia, al 21-25%. Cannizzaro potrebbe quindi vincere già al primo turno.

, stimato in una forbice del 64-68%. Per il centrosinistra c’è invece Domenica Battaglia, al 21-25%. Cannizzaro potrebbe quindi vincere già al primo turno. Ore 07.00: L’affluenza alle ore 23 di domenica sera è stata del 48,36%, in lieve calo rispetto al 49,47% della precedente tornata elettorale.

Chi sono i candidati a sindaco a Reggio Calabria

Il centrosinistra punta sul vicesindaco uscente, peraltro facente funzioni dopo l’elezione di Falcomatà in Regione, Domenico Battaglia. A sostenerlo sono sei liste: Pd, Battaglia sindaco, Avs, Casa Riformista, due liste civiche ispirate da Falcomatà, Reset e La Svolta. Il centrodestra prova invece a strappare la città con Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia: viene sostenuto da Fi, Cannizzaro sindaco, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Alternativa popolare, Democrazia Cristina e da quattro liste civiche.

Ma ci sono anche altri due candidati, a partire da Eduardo Lamberti Castronuovo, un civico sostenuto da due liste: Polo civico cultura e legalità e Reggio normale. Il quarto sfidante è Saverio Pazzano, sostenuto dalla lista La Strada.

Elezioni comunali Reggio Calabria, come si vota

Ogni elettore è chiamato a scegliere il candidato sindaco ed eventualmente le liste che sostiene, potendo esprimere fino a due preferenze. La prima opzione è quella di votare solo per un candidato sindaco. La seconda è di scegliere un candidato sindaco e una lista a lui collegata. È anche possibile optare per il voto disgiunto, ovvero sostenere un candidato sindaco e una lista che non sostiene quel candidato.

Per quanto riguarda le preferenze, è possibile esprimerne due ma rispettando la parità di genere. In caso di due voti per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza verrà annullata. Se l’elettore vota solo per una lista, il voto verrà esteso in automatico al candidato sindaco sostenuto da quella lista. Viene eletto sindaco al primo turno chi ottiene il 50% più uno dei voti. Se questo non dovesse accadere per nessun candidato, allora si andrà al ballottaggio tra i due più votati: in questo caso la data prevista è quella del 7 e 8 giugno.

I risultati delle elezioni comunali: come seguire exit poll e proiezioni in diretta

A partire dalle ore 15 verranno trasmessi i primi risultati delle elezioni amministrative di Reggio Calabria. In particolare, è prevista la pubblicazione degli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai durante le dirette dello speciale Tg3 e di Rainews24. Durante il pomeriggio verranno poi forniti altri dati, a partire dalle proiezioni, anche durante gli speciali del Tg2 e Tg1. Andando avanti con lo spoglio delle schede, si potrà avere un’idea precisa dell’andamento della sfida di Reggio Calabria nel tardo pomeriggio, quando probabilmente avremo risultati più definiti.