Elezioni midterm Usa, dove seguire i risultati in diretta tv in Italia

La televisione italiana schierata al gran completo per le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Dalla Rai a La7, passando per Mediaset e SkyTg24, tutte le emittenti sono pronte a seguire l’esito del voto del 3 novembre negli Stati Uniti. Una sfida delicatissima per Donald Trump, che ha già minacciato di mettere il veto su tutto in caso di sconfitta repubblicana.

Alle elezioni di midterm non si vota, però, per il presidente degli Stati Uniti, ma per eleggere la Camera e parte del Senato. I democratici, secondo i sondaggi, sono favoriti e a pesare è anche il malcontento degli americani per il loro presidente. Vediamo come seguire in diretta in tv i risultati delle elezioni di midterm.

Come seguire in diretta tv le elezioni di midterm

Partiamo dalla Rai, che manderà in onda uno speciale dalle 23.45 alle 4 di notte (tra martedì 3 e mercoledì 4) su Rai 1, condotto da Bruno Vespa. Sulla stessa rete la linea passerà poi, dalle 4.50, a RaiNews24 che seguirà i risultati in tempo reale. Nuovi aggiornamenti arriveranno alle 7.10 nello speciale Tg1.

Due edizioni speciali anche per il Tg2, a partire dalle 10 di mercoledì 4 novembre e una seconda alle 18. Spazio alle elezioni anche nel Tg2Post delle 21. Su Rai 3 invece ci sarà Linea Notte a partire da mezzanotte, poi due edizioni speciali il giorno dopo alle 12.25 e alle 16.15. Previsti speciali anche su Radio Rai nei Gr 1, Gr 2 e Gr 3.

Per quanto riguarda Mediaset, nella notte tra martedì e mercoledì su Rete 4 ci sarà uno speciale Quarta Repubblica dalle 00.25 alle 6. Poi, su Canale 5, sarà Cesara Buonamici a condurre uno speciale dalle 6 alle 8. Nuovi approfondimenti previsti in seconda serata di mercoledì con uno speciale Tg5 e durante la trasmissione Cartabianca su Rete 4.

Non poteva mancare la Maratonamentana, quasi certamente l’ultima di Enrico Mentana su La7: la diretta inizierà alle 00.30 e finirà alle 7.30. Su SkyTg24 lo speciale inizierà martedì alle 22.30 e proseguirà per tutta la notte con lo studio in diretta e collegamenti sul campo dagli Stati Uniti.