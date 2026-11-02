La notizia che tutti temevano, purtroppo, è diventata realtà: nel devastante incidente ferroviario di Urda, nella provincia di Toledo, tra le 69 vittime accertate figurano anche le cittadine italiane Ana Martina Conte Grand e Daniela Millán Parlanti. La prima è una 32enne italo-argentina originaria di San Juan che viveva in Andalusia, la seconda è una 40enne italo-venezuelana originaria di Caracas.

Per quanto riguarda le procedure di identificazione, come riporta l’ANSA, le autorità spagnole stanno procedendo attraverso il confronto delle impronte digitali e le analisi del Dna. Le famiglie delle vittime sono assistite dalle autorità spagnole, che hanno allestito un Centro di assistenza ai congiunti delle persone coinvolte nella sciagura ferroviaria presso la Casa sacerdotale di Toledo. A fornire supporto ai familiari dei connazionali coinvolti è anche il consolato generale d’Italia a Madrid, per conto dell’ambasciata italiana in Spagna e della Farnesina.

Incidente ferroviario in Spagna, il dramma delle due vittime italiane: ecco chi sono

Al momento, secondo l’ultimo aggiornamento del Centro integrato dei dati (Cid), l’Istituto di Medicina legale e Scienze forensi di Toledo e Ciudad Real ha identificato 66 delle 69 vittime accertate. Di queste, 54 sono di nazionalità spagnola e 12 straniere: quattro statunitensi, una argentina, una venezuelana, una canadese, una ceca, una francese, una giapponese, una messicana, e una portoghese. Le restanti tre vittime sono ancora in attesa di identificazione. Nel frattempo, le salme di 47 persone sono già state messe a disposizione dei familiari, mentre proseguono le procedure per completare il riconoscimento delle vittime.