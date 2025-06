Emergenza caldo in Italia: attesi picchi oltre i 40°C, clima impazzito in tutto il Paese. Critica la situazione a Firenze e Terni

L’Italia è nella morsa di una nuova emergenza caldo che potrebbe battere i record storici delle estati più torride. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, nel corso di questa settimana le temperature raggiungeranno valori eccezionali, con picchi fino a 40°C all’ombra in città come Firenze, Ferrara e Terni, e 39°C a Milano e Roma.

A preoccupare non sono solo le ore diurne: le cosiddette “notti tropicali”, con minime superiori ai 20°C, diventeranno la norma in molte regioni, aggravando il senso di afa e rendendo difficile il riposo notturno. In alcune zone, le minime potrebbero non scendere sotto i 25°C, creando una condizione climatica estrema che ricorda l’ondata di calore del 2003, tra le più gravi mai registrate.

Anticiclone africano stabile per almeno 10 giorni

L’ondata di calore è causata dalla persistenza di un anticiclone africano che, secondo il meteorologo Antonio Sanò, “dominerà la scena almeno per altri dieci giorni”. Due i picchi principali attesi: il primo giovedì 26 giugno, con temperature già al limite della sopportazione, e un secondo domenica 29, quando l’emergenza caldo raggiungerà il suo apice con valori che potrebbero infrangere ogni precedente storico.

Emergenza caldo, ecco le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 25 giugno: sole e caldo intenso al Nord con punte fino a 38°C, caldo in aumento anche al Centro e al Sud.

Giovedì 26 giugno: attesi 39-40°C su gran parte del Nord e del Centro; possibili temporali violenti sulle Alpi e nelle aree limitrofe. Sud ancora sotto il sole cocente.

Venerdì 27 giugno: stabilità atmosferica e temperature comprese tra 39°C e 40°C su tutto il territorio.

Domenica 29 giugno: il giorno più caldo dell’estate finora, con valori oltre i 40°C in numerose città.

Clima impazzito: tra caldo record e temporali estremi

La simultanea presenza di caldo africano e temporali violenti su alcune aree del Nord segnala ancora una volta un clima impazzito, caratterizzato da sbilanciamenti termici estremi e fenomeni atmosferici sempre più intensi.

Gli esperti invitano la popolazione, soprattutto le fasce più fragili, a non sottovalutare l’allerta caldo: è consigliato evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, idratare frequentemente l’organismo e limitare le attività fisiche all’aperto.