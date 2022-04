Emma Muscat, chi è: nazionalità, nuovo fidanzato, Amici, Eurovision 2022

Emma Muscat è una cantante di origini maltese e si è fatta conoscere al mondo musicale grazie alla sua partecipazione nel talent musicale di Amici condotto da Maria De Filippi.

Emma Muscat, chi è: nazionalità

Emma Muscat è nata a San Giuliano (Malta) il 27 novembre del 1999 ed è originaria di Malta. Si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al talent musicale di Amici. Dopo le scuole superiori si iscrive alla facoltà di Musica e Spettacolo che tutt’ora sta frequentando. Nel frattempo impara a suonare il pianoforte e compone i suoi stessi brani sia per quanto riguarda le parole che la parte musicale.

Emma Muscat: nuovo fidanzato

Dopo la relazione con l’artista Biondo, su Instagram ha presentato, nell’estate 2021, il suo nuovo compagno. Si tratta di Kurt Galea, un ragazzo originario di Malta come lei che non lavora nell’ambiente dello spettacolo.

Da Amici a Eurovision 2022

Ha preso parte all’edizione del talent musicale di Amici 17 dove si è fatta conoscere. Nella scuola arriva al serale e fa parte della squadra Bianca classificandosi al quinto posto assoluto. Una volta terminata la scuola presenta un brano in coppia con il suo ex fidanzato Biondo dal titolo “Avec Moi”: la canzone diventa una delle più suonate dalle radio nell’estate del 2018. La cantante rappresenterà Malta agli Eurovision Song Contest 2022 con il brano I am what I am.