Esame di Maturità 2022, mascherine obbligatorie? Arriva la sentenza del Tar

Esame di Maturità 2022, mascherine obbligatorie per gli studenti che dovranno diplomarsi nel 2022. Una decisione che è stata presa anche per i ragazzi che svolgeranno l’esame di terza media. Sull’argomento ha sentenziato il Tar, suscitando la reazione polemica del Codacons.

Esame di Maturità 2022, mascherine obbligatorie?

Gli studenti che dovranno affrontare l’esame di maturità 2022 dovranno indossare la mascherina. La decisione è arrivata ed è definitiva. Si è espresso il Tar a riguardo ribaltando la proposta del Codacons.

“Gravissima ed errata” è stata definita dal Codacons la sentenza emessa dal Tar del Lazio sul ricorso promosso dall’Associazione. “Si tratta di una decisione – commentano poi – che dimostra come il Tar non abbia compreso che la legge ha integrato l’ordinanza impugnata, per cui il ricorso doveva essere proposto proprio contro quella ordinanza ministeriale”. “Il risultato di questo errore commesso dal Tar sarà che gli studenti dovranno affrontare gli esami di maturità e di terza media indossando la mascherina, con tutti i disagi e i fastidi del caso, considerato il caldo di questi giorni e le temperature raggiunte nelle aule scolastiche”.

Arriva la sentenza del Tar

Quindi, il Tar del Lazio ha sentenziato che l’ordinanza con cui il Ministero della Salute ha disposto l’obbligo per gli studenti d’indossare la mascherina FFP2 negli ambienti scolastici è legittima. “Si ritiene che l’utilizzo delle mascherine per gli studenti continui a essere obbligatorio per i medesimi fino alla fine dell’anno scolastico 2022, ossia al 31 agosto 2022”, scrivono i giudici della III sezione Quater in un passaggio del dispositivo.

La decisione è stata presa sia per l’esame di maturità sia per quello di terza media perché “l’anno scolastico ricomincia formalmente l’1 settembre” e perciò “prima dello svolgimento e conclusione degli esami non può certamente essere decretata la fine del relativo anno scolastico”. “Ai fini dell’eliminazione della predetta misura in anticipo rispetto al termine finale legislativamente imposto allo stato, permettendo così agli studenti di sostenere gli esami senza l’obbligo di utilizzo delle mascherine – continua il Tar –sarebbe necessario un apposito decreto-legge, attesa l’inidoneità di un’ordinanza ministeriale di salute pubblica a disporre in senso difforme a quanto previsto in apposita disposizione di rango legislativo, in mancanza di una norma che lo consenta espressamente”.

