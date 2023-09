Europa League e Conference League, dove vedere in tv e streaming Roma, Atalanta e Fiorentina

Europa League e Conference League tornano con le prime partite dei gironi. Tre le squadre italiane impegnate: Roma e Atalanta nella seconda coppa della Uefa mentre la Fiorentina prova a raggiungere nuovamente la finale di Conference persa lo scorso anno contro il West Ham.

Europa League e Conference League, dove vedere in tv e streaming

Dopo la due giorni delle prime partite della Champions League, è la volta delle altre due competizioni della Uefa: Europa League e Conference League. Come accade da qualche anno ci sono diverse piattaforme e possibilità per seguire le competizioni europee. L’Europa League 2023-2024 verrà trasmessa da Sky Sport e DAZN. Inoltre, Sky trasmette una partita a settimana in chiaro su TV8, canale 125 e 8 del Digitale Terrestre. Anche la Conference League si può seguire sia su Sky sia su Dazn con la possibilità di vedere una partita in chiaro a settimana su Tv8, che può essere di Conference o Europa League.

Roma, Atalanta e Fiorentina in campo il 21 settembre 2023

Giovedì 21 settembre scendono in campo le tre italiane Roma, Atalanta e Fiorentina per la prima partita di coppa europea. Per l’Europa Leaugie, i giallorossi sono impegnati contro lo Sheriff alle 18.45 con diretta su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252 satellite). Invece, l’Atalanta sfida i polacchi del Rakow Czestochowa alle ore 21 in casa con la partita che si può seguire sia su Sky Sport Uno sia su Dazn. Per questa sfida c’è la possibilità di seguire in chiaro con la diretta su Tv8. Mentre, per la Conference League ecco la Fiorentina che affronta il Genk fuori casa alle 18.45 con la partita visibile su Sky Sport e Dazn.