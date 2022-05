Eurovision 2022, seconda serata: uno degli ospiti è positivo, a rischio la performance

Eurovision 2022, seconda serata: è risultato positivo al Covid-19 uno degli ospiti della seconda semifinale dell’evento musicale internazionale. Si tratta di uno dei componenti del gruppo de Il Volo.

Eurovision 2022, seconda serata: uno degli ospiti è positivo

La seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2022 va in onda su Rai 1 giovedì 12 maggio. Tra gli ospiti della seconda semifinale dell’evento musicale c’è il gruppo de Il Volo. Tuttavia, uno dei componenti, Gianluca Ginoble, è risultato positivo al Covid. Una brutta notizia che ha messo immediatamente in all’allarme l’organizzazione e molti appassionati.

Il trio ha in programma di portare sul palco del PalaOlimpico di Torino una nuova versione di ‘Grande Amore’. Nel 2015 Il Volo vinse Sanremo proprio con questo brano, mentre si classificò al terzo posto all’Eurovision.

Arischio la performance, anzi no: soluzione digitale

Dai social, il gruppo non solo condivide la notizia della positività di Gianluca Ginoble ma assicura tutti che la performance non è al rischio: “Gianluca Ginoble del nostro amato trio Il Volo è positivo al Covid. Purtroppo per questo motivo non potrà esibirsi alla seconda finale dell’Eurovision Song Contest. Niente paura però: Ignazio e Piero ci saranno e Gianluca sarà visibile, a quanto pare, attraverso una soluzione digitale”.

Dunque, Il Volo è confermato nella scaletta della serata annunciando un’esibizione davvero inedita perché due dei componenti saranno live e di persona sul palco mentre Ginoble sarà in collegamento probabilmente dalla stanza dell’albergo di Torino. Resta da vedere come sarà l’esibizione del gruppo.

